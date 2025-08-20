गांव में बाढ़ देख भाई को राखी बांधने आई बहन चली ससुराल, 154 गांवों में आफत

यूपी में 154 गांवों में बाढ़ का कहर है। बाढ़ कानपुर, उन्नाव और हरदोई के गांवों को चपेट में ले रही है। बाढ़ से बचने के लिए गांव वालों ने घरों को खाली कर दिया है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।

यूपी के कानपुर शहर के कटरी के गांवों में बाढ़ की क्या स्थिति हो गई इसे आप इन तीन दृश्यों से समझ सकते हैं। पहला नजारा धारमखेड़ा गांव का है जहां उफनाती हुई गंगा का पानी लोगों के घरों में घुसा तो स्थिति विकट हो गई। इस गांव में रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने आई बेटी भी आखिरकार यहां से निकलने को मजबूर हो गई। सुरक्षित गांव में स्थित ससुराल लौटना ही बेहतर समझा। मायके वालों ने भरे मन से विदा तो किया मगर बेटी को बाढ़ के पानी के बीच से निकलने से नहीं बचा सके।

दूसरा नजारा धारमखेड़ा का ही है जिसमें एक बुजुर्ग महिला गुमसुम सी उस जगह जाकर बैठी है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है। जगह थोड़ी सी बची है। अगर गंगा का जलस्तर डेढ़ इंच भी ऊपर आया तो यह ठौर भी खत्म हो जाएगा। पीछे दिख रहा पक्के मकान में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शौचालय तक पानी की चपेट में है। अब वह पथराई आंखों से उस जगह को निहार रही है जो शायद अगली सुबह तक बाढ़ में समा जाए। चिंता यह सता रही है कि अगर यह जगह भी न रही तो कहां जाएंगे।

तीसरा नजारा बैराज से बिठूर की तरफ के कटरी के गांव भोपालपुरवा का है। यहां कमर से ऊपर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। जब घर की छतों पर भी रहना मुश्किल हो गया तो लोग नाव में सामान लादकर सुरक्षित स्थानों के लिए निकलने लगे। सुबह से रात तक इस तरह की कई नावें चलती नजर आईं।

गंगा खतरे के निशान से महज 21 सेमी दूर शहर में बैराज से बिठूर के बीच अप स्ट्रीम में गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 21 सेंटीमीटर दूर रह गई है जबकि शहर में चेतावनी बिंदु से अभी भी ऊपर बह रहीं हैं। उन्नाव जिले के 42 गांव बाढ़ की जद में हैं जबकि शुक्लागंज के कटरी के इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। पिछले चौबीस घंटे में गंगा का जलस्तर तीन सेंटीमीटर और बढ़ा है। कानपुर की कटरी के 12 गांव बाढ़ से घिर गए हैं जिसमें से चार गांवों से शहर का सड़क संपर्क टूट चुका है। बैराज से 4.26 लाख क्यूसेक पानी मंगलवार को छोड़ा गया। वहीं नरौरा से 1.12 लाख और हरिद्वार से 1.47 लाख क्यूसेक पानी और आ रहा है। कानपुर और उन्नाव के अब 54 गांव बाढ़ से घिर गए हैं। बैराज के पास वाली कटरी में चैनपुरवा में पानी और बढ़ा है। वहीं बिठूर रोड की कटरी में दुर्गापुरवा भी बाढ़ की चपेट में आ गया है।

बाढ़ को देखते हुए अब लगाई गईं आठ नाव बाढ़ को लेकर प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। मन्नीपुरवा और कटरी प्राथमिक विद्यालय राहत शिविरों में करीब 30 परिवारों के 110 लोगों को रुकवाया गया है। उनको लंच पैकेट के जरिए खाना दिया जा रहा है। तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत सामग्री वितरित कराई। ग्रामीणों को आने-जाने में हो रही दिक्कत को देखते हुए अब तक लगीं पांच नावों को बढ़ा दिया गया है। अब संख्या आठ हो गई है। डीएम ने बताया कि लगातार बाढ़ की मॉनीटरिंग की जा रही है। राहत सामग्री वितरित की जा रही है।

