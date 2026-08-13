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UP Floods: गंगा बैराज से छोड़े गए पानी ने बढ़ाया जलस्तर, उन्नाव में बाढ़ का खतरा

By Srishti Kunj
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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UP Floods: गंगा बैराज से छोड़े गए पानी ने गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है। इसी कारण उन्नाव में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। कई इलाके पहले ही जलमग्न हो गए हैं। चेतावनी बिंदु से गंगा थोड़ी ही दूर है।

Ganga flood
गंगा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।

यूपी में गंगा बैराज से हर रोज पानी डिस्चार्ज करने की मात्रा बढ़ रही है। बीते दस दिन से 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है। बुधवार को 2,85,077 क्यूसेक पानी बैराज से छोड़ा गया। जिससे उन्नाव का गोताखोर मोहल्ला बाढ़ की चपेट में आ गया। जबकि, कानपुर नगर भी अलर्ट पर है। बैराज पर गंगा चेतावनी बिंदु से महज आधा एक हाथ दूर रह गईं हैं।

चमोली में सोमवार शाम बादल फटने के बाद गंगा मार्ग के सभी प्रमुख जिलों के लिए अलर्ट जारी हो गया था। हरिद्वार बैराज से बताया गया था कि बादल फटने के बाद बड़ी मात्रा में पानी आने की संभावना है, जिसको लेकर हरिद्वार बैराज पर रिजर्व में रखा गया पानी भी छोड़ा जा रहा था। हालांकि, बुधवार को पानी कम आने के बाद रिजर्व में रखे गए पानी को छोड़ना बंद कर दिया गया। बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 114 मीटर से 49 सेमी दूर है। जबकि, शुक्लागंज गेज पर जलस्तर चेतावनी बिंदु से 88 सेमी दूर है।

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छह चौकियां बढ़ीं, कटरी के गांवों में चेतावनी

पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब जिलों में भी दिखने लगा है। जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से जिले में छह बाढ़ चौकियां बढ़ा दी हैं। अब इनकी संख्या 35 हो गई है। बाढ़ राहत शिविर भी 90 से बढ़ाकर 101 कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। 176 गांव में पानी घुसने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

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गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे कटरी के क्षेत्रों में पानी का फैलाव शुरू हो गया है। कटरी के गांवों में चेतावनी जारी की जा चुकी है। कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए 121 नाव व 60 गोताखोरों को जिले भर में मुस्तैद किया गया है। सदर तहसील के 54, घाटमपुर के 58, बिल्हौर के 51 और नर्वल के 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इन 176 गांवों में विशेष अलर्ट किया गया है। सदर तहसील में 07, घाटमपुर में 16, बिल्हौर में 09 और नर्वल में 03 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं।

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सदर तहसील में 07, घाटमपुर में 16, बिल्हौर में 66 और नर्वल में 12 बाढ़ शरणालय तैयार हो चुके हैं। 326 लाइफ जैकेट, 163 लाइफ ब्वाय, 163 किलोग्राम रस्सी, 163 टार्च, 12 पतवार और 12 बम्बू मंगा लिए गए हैं। एडीएम फाइनेंस विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि लगातार तहसील की टीमें बढ़ते हुए जलस्तर की निगरानी कर रही हैं। हालांकि अभी खतरा नहीं है फिर भी कटरी के गांवों को सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 35 चौकियां और 101 राहत शिविर भी तैयार हैं।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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