UP Floods: गंगा बैराज से छोड़े गए पानी ने बढ़ाया जलस्तर, उन्नाव में बाढ़ का खतरा

UP Floods: गंगा बैराज से छोड़े गए पानी ने गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है। इसी कारण उन्नाव में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। कई इलाके पहले ही जलमग्न हो गए हैं। चेतावनी बिंदु से गंगा थोड़ी ही दूर है।

यूपी में गंगा बैराज से हर रोज पानी डिस्चार्ज करने की मात्रा बढ़ रही है। बीते दस दिन से 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है। बुधवार को 2,85,077 क्यूसेक पानी बैराज से छोड़ा गया। जिससे उन्नाव का गोताखोर मोहल्ला बाढ़ की चपेट में आ गया। जबकि, कानपुर नगर भी अलर्ट पर है। बैराज पर गंगा चेतावनी बिंदु से महज आधा एक हाथ दूर रह गईं हैं।

चमोली में सोमवार शाम बादल फटने के बाद गंगा मार्ग के सभी प्रमुख जिलों के लिए अलर्ट जारी हो गया था। हरिद्वार बैराज से बताया गया था कि बादल फटने के बाद बड़ी मात्रा में पानी आने की संभावना है, जिसको लेकर हरिद्वार बैराज पर रिजर्व में रखा गया पानी भी छोड़ा जा रहा था। हालांकि, बुधवार को पानी कम आने के बाद रिजर्व में रखे गए पानी को छोड़ना बंद कर दिया गया। बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 114 मीटर से 49 सेमी दूर है। जबकि, शुक्लागंज गेज पर जलस्तर चेतावनी बिंदु से 88 सेमी दूर है।

छह चौकियां बढ़ीं, कटरी के गांवों में चेतावनी पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब जिलों में भी दिखने लगा है। जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से जिले में छह बाढ़ चौकियां बढ़ा दी हैं। अब इनकी संख्या 35 हो गई है। बाढ़ राहत शिविर भी 90 से बढ़ाकर 101 कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। 176 गांव में पानी घुसने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे कटरी के क्षेत्रों में पानी का फैलाव शुरू हो गया है। कटरी के गांवों में चेतावनी जारी की जा चुकी है। कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए 121 नाव व 60 गोताखोरों को जिले भर में मुस्तैद किया गया है। सदर तहसील के 54, घाटमपुर के 58, बिल्हौर के 51 और नर्वल के 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इन 176 गांवों में विशेष अलर्ट किया गया है। सदर तहसील में 07, घाटमपुर में 16, बिल्हौर में 09 और नर्वल में 03 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं।