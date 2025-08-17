UP Floods Update Deoha River Water Level Increased villager evacuated UP Floods: बारिश से देवहा का जलस्तार बढ़ा, पीलीभीत में कई गांव चपेट में, बढ़ी दहशत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Floods Update Deoha River Water Level Increased villager evacuated

UP Floods: बारिश से देवहा का जलस्तार बढ़ा, पीलीभीत में कई गांव चपेट में, बढ़ी दहशत

यूपी के पीलीभीत में झमाझम बारिश से देवहा नदी कई दिनों से उफान पर है। ग्रामीणों को बाढ़ का डर सताने लगा था। शनिवार को अचानक बढ़े जलस्तर से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कबूलपुर गांव को बाढ़ ने घेर लिया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा था।

Srishti Kunj संवाददाता, पीलीभीतSun, 17 Aug 2025 01:37 PM
share Share
Follow Us on
UP Floods: बारिश से देवहा का जलस्तार बढ़ा, पीलीभीत में कई गांव चपेट में, बढ़ी दहशत

यूपी के पीलीभीत में झमाझम बारिश से देवहा नदी कई दिनों से उफान पर है। ग्रामीणों को बाढ़ का डर सताने लगा था। शनिवार को अचानक बढ़े जलस्तर से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कबूलपुर गांव को बाढ़ ने घेर लिया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा था। निचले इलाकों में जलभराव के साथ ही देवहा नदी का भी जल स्तर बढ़ने लगा था। डैम से भी देवहा नदी में पानी डिस्चार्ज कई बार किया गया। नदी में बाढ़ के हालत हैं। नदी किनारे बसे गांव बाढ़ की चपेट में आने लगे। शेखापुर, मुडिया कुंडरी, कबूलपुर, पुन्नापुर, शेखापुर, पुरैना, टयूलिया रंपुरा आदि गांव के पास नदी का पानी पहुंचने से ग्रामीण भयभीत हैं। कबूलपुर गांव को बाढ़ ने घेर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि दो दिनों से लगातार जलस्तर बढा है। गांव से पश्चिम दिशा की ओर पानी गांव के अंदर घुसने लगा।

पांच गांवों में भी घुसा देवहा नदी का पानी

देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्राम कनाकोर, सैजना और मीरपुर गांव के पास बाढ़ का पानी भर गया। पानी बढ़ने के बाद प्रशासन ने सड़क पर आवाजाही को बंद करा दिया।

ये भी पढ़ें:जिम करने गई डॉक्टर की बेटी और भतीजी बनाया अश्लील वीडियो, बेटे पर तान दी पिस्टल

नदी ने शुरू किया कटान, बाढ़ खंड की टीम ने किया बचाव

शुक्रवार दोपहर में देवहा नदी ने शहर के ब्रह्मचारी घाट पर कटान करना शुरू कर दिया। ब्रह्मचारी घाट पर स्थित शिव मंदिर की ओर नदी बढ़ने लगी। सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने कोतवाली पुलिस के संग ब्रह्मचारी घाट पर पहुंचकर एकत्र भीड़ को हटाया। बैरियर लगाकर ब्रह्मचारी घाट पर जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया। प्रशासनिक अफसर की टीम बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ पहुंचे। मंदिर की ओर नदी का रुख होने से श्रद्धालुओं में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा।

राहुल नगर में कटान जारी ग्रामीणों में दहशत

पूरनपुर के राहुलनगर में कटान तेजी के साथ हो रहा है। शारदा नदी फसल के साथ जमीन को अपने आगोश में ले रही है। ग्रामीणों के सामने ही देखते ही देखते फसल सहित नदी में समा रही है। इधर गांव श्रीनगर में भी कटान थम गया है। यहां पर नदी के तेज प्रभाव से स्पर क्षतिग्रस्त हो गए है। उनको अभी तक ठीक नहीं कराया गया। इसको लेकर ग्रामीणों में अक्रोश देखा जा रहा है। शारदा नदी में पानी कम होने के बाद नदी ने कटान तेज कर दिया था। नदी ने इसपर गांव राहुलनगर में एक बार फिर से कटान को तेज कर दिया है। नदी कृषि भूमि का सफाया करते हुए गांव की ओर बढ रही है। ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। कटान करते हुए नदी के आगे बढ़ रही है। इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।

Pilibhit News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |