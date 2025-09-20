अयोध्या में सरयू के पानी संग बाढ़ का खतरा भी बढ़ा, खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर जलस्तर

यूपी के अयोध्या में कई दिनों बाद एक बार फिर सरयू का जलस्तर बढ़ते क्रम में है। पहाड़ी इलाकों में बरसात होने के बाद जलस्तर खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक अभी बहुत तेज गति से जलस्तर नही बढ़ रहा है।

यूपी के अयोध्या में कई दिनों बाद एक बार फिर सरयू का जलस्तर बढ़ते क्रम में है। पहाड़ी इलाकों में बरसात होने के बाद जलस्तर खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक अभी बहुत तेज गति से जलस्तर नही बढ़ रहा है। जल बढ़ने का कारण बारिश होने को माना जा रहा है।

पिछले कई दिनों से जलस्तर घटने और बढ़ने का कारण क्रम जारी है लेकिन शुक्रवार जलस्तर 92.830 मीटर हो गया है। फिलहाल की स्थिति में प्रशासन ने बाढ़ क्षेत्र की चौकियों को अलर्ट कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया यही कारण है कि जलस्तर 93. 250 मीटर से अधिक होने पर ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रवेश करता है।

क्षेत्रों के ग्राम प्रधान बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं पूरा बाजार क्षेत्र ग्राम प्रधानों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित गांव मुड़ाडीहा, पिपरी संग्राम सलेमपुर, उदरहवा, शेवरहवा, लोनियाना, बलुइया, रामपुर पुवारी माझा, मड़ना माझा, धनी का पुरवा अव्वलकिता आदि गांव में पानी तभी घुसता है जब खतरे के निशान 92.730 मी से पानी लगभग 45 सेंटीमीटर ऊपर पंहुच जाता है। क्योंकि हाईवे के सरयू पुल के बाद नदी का फैलाव 11 किलोमीटर अधिक है। इसलिए पानी का क्षेत्र में फैलाव हो जाता है।