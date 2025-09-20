UP Floods Update Ayodhya Saryu River Water level Crossed Danger Level Mark अयोध्या में सरयू के पानी संग बाढ़ का खतरा भी बढ़ा, खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर जलस्तर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Floods Update Ayodhya Saryu River Water level Crossed Danger Level Mark

अयोध्या में सरयू के पानी संग बाढ़ का खतरा भी बढ़ा, खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर जलस्तर

यूपी के अयोध्या में कई दिनों बाद एक बार फिर सरयू का जलस्तर बढ़ते क्रम में है। पहाड़ी इलाकों में बरसात होने के बाद जलस्तर खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक अभी बहुत तेज गति से जलस्तर नही बढ़ रहा है।

Srishti Kunj संवाददाता, अयोध्याSat, 20 Sep 2025 11:53 AM
यूपी के अयोध्या में कई दिनों बाद एक बार फिर सरयू का जलस्तर बढ़ते क्रम में है। पहाड़ी इलाकों में बरसात होने के बाद जलस्तर खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक अभी बहुत तेज गति से जलस्तर नही बढ़ रहा है। जल बढ़ने का कारण बारिश होने को माना जा रहा है।

पिछले कई दिनों से जलस्तर घटने और बढ़ने का कारण क्रम जारी है लेकिन शुक्रवार जलस्तर 92.830 मीटर हो गया है। फिलहाल की स्थिति में प्रशासन ने बाढ़ क्षेत्र की चौकियों को अलर्ट कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया यही कारण है कि जलस्तर 93. 250 मीटर से अधिक होने पर ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रवेश करता है।

क्षेत्रों के ग्राम प्रधान बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं पूरा बाजार क्षेत्र ग्राम प्रधानों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित गांव मुड़ाडीहा, पिपरी संग्राम सलेमपुर, उदरहवा, शेवरहवा, लोनियाना, बलुइया, रामपुर पुवारी माझा, मड़ना माझा, धनी का पुरवा अव्वलकिता आदि गांव में पानी तभी घुसता है जब खतरे के निशान 92.730 मी से पानी लगभग 45 सेंटीमीटर ऊपर पंहुच जाता है। क्योंकि हाईवे के सरयू पुल के बाद नदी का फैलाव 11 किलोमीटर अधिक है। इसलिए पानी का क्षेत्र में फैलाव हो जाता है।

लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले सामान्य हुई थी स्थिति

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले जलस्तर स्थिति सामान्य हो जाने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग वापस आकर घरों को व्यवस्थित करने में जुट गए थे क्योंकि पानी सूख जाने के कारण आवागमन सामान्य हो गया था। लोगों ने बताया अभी भी जानवरों को हरे चारे की किल्लत बनी हुई है। क्योंकि पिछले दिनों खेतों में पानी भर जाने के कारण हरा चारा और फसल बर्बाद हो चुकी है। एक बार फिर जलस्तर बढ़ने से चिंता की लकीरें बढ़ गई है। हालांकि जानकार बताते हैं कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अब बरसात अधिक नहीं हुई तो जलस्तर कम होने लगेगा।

