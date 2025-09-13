UP Floods: चेतावनी स्तर से नीचे उतरी यमुना, धीमी गति से घट रहा गंगा का जलस्तर

यूपी में आई भीषण बाढ़ अब खतरे से नीचे आ गई है। आगरा में बीते 24 घंटे में जलस्तर डेढ़ फीट घटा है और तीन दिनों में नदी का पानी चेतावनी स्तर 495 फीट के करीब पहुंच गया है। अनुमान है कि एक सप्ताह में यमुना सामान्य हो जाएगी।

यूपी में आई भीषण बाढ़ अब खतरे से नीचे आ गई है। आगरा में बीते 24 घंटे में जलस्तर डेढ़ फीट घटा है और तीन दिनों में नदी का पानी चेतावनी स्तर 495 फीट के करीब पहुंच गया है। अनुमान है कि एक सप्ताह में यमुना सामान्य हो जाएगी। गोकुल, ओखला और ताजेवाला बैराज से निरंतर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे धीरे-धीरे स्तर कम हो रहा है। 1 सितंबर को हथनीकुंड से छोड़े गए 3.29 लाख क्यूसेक पानी और पहाड़ों पर बारिश से यमुना ने 2010 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 501.3 फीट तक पहुंच गई थी। शुक्रवार रात आठ बजे वाटर वर्क्स पर जलस्तर 497.9 फीट दर्ज हुआ।

घट रही हैं गंगा-यमुना पर राहत का इंतजार प्रयागराज में लंबे समय से बाढ़ की समस्या से जूझ रहे शहरियों के लिए राहत वाली खबर ये है कि अब चारों ओर नदियों के जलस्तर में कमी रिकार्ड होने लगी है। हालांकि जलस्तर कम होने की रफ्तार अभी बहुत धीमी है। अफसरों का कहना है कि छह से सात दिनों राहत के आसार दिखने की उम्मीद है। गंगा और यमुना के जलस्तर की बात की जाए तो शुक्रवार सुबह आठ बजे यमुना के जलस्तर में बीते 24 घंटों की तुलना में 21 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। वहीं फाफामऊ में गंगा के जलस्तर में 13 और छतनाग में 18 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। जो गुरुवार के मुकाबले थोड़ी अधिक रही। वहीं शाम को चार बजे नैनी में यमुना में चार घंटे के मुकाबले में सात सेंटीमीटर और गंगा की रफ्तार फाफामऊ और छतनाग में छह-छह सेंटीमीटर की कमी आई है।

बताया जा रहा है कानपुर से शुक्रवार को गंगा में चार लाख 26 हजार 670 क्यूसेक जल छोड़ा गया जो पिछले दिनों साढ़े चार लाख क्यूसेक से कम है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता दिग्विजय शुक्ल का कहना है शुक्रवार को टोंस में 82 मीटर जलस्तर रहा, जो लगातार कम हो रहा है। बांदा में केन, चिल्ला घाट और औरैया में यमुना के जलस्तर में गिरावट अब इस बात का संकेत दे रही है कि जल्द ही लोगों को राहत होगी। हालांकि गंगा में जलस्तर कम होने की रफ्तार धीमी रहती है। ऐसे में छह से सात दिन में राहत के आसार हैं।