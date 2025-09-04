UP Floods Report Today Agra Yamuna Water Level Increasing heavy rain Alert issued UP Floods: हर घंटे बढ़ेगा आगरा में यमुना का जलस्तर, तेज उफान के बीच बाढ़ का अलर्ट जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Floods Report Today Agra Yamuna Water Level Increasing heavy rain Alert issued

UP Floods: हर घंटे बढ़ेगा आगरा में यमुना का जलस्तर, तेज उफान के बीच बाढ़ का अलर्ट जारी

यमुना नदी में आया उफान गोकुल बैराज से लगातार छोड़े जा रहे एक लाख क्यूसेक और मथुरा से आगरा के बीच हो रही बारिश के कारण है। हथिनी कुंड से छोड़ा पानी शुक्रवार को आगरा में दिखाई देगा। बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगराThu, 4 Sep 2025 09:52 AM
share Share
Follow Us on
UP Floods: हर घंटे बढ़ेगा आगरा में यमुना का जलस्तर, तेज उफान के बीच बाढ़ का अलर्ट जारी

यमुना नदी में आया उफान गोकुल बैराज से लगातार छोड़े जा रहे एक लाख क्यूसेक और मथुरा से आगरा के बीच हो रही बारिश के कारण है। हथिनी कुंड से छोड़ा पानी शुक्रवार को आगरा में दिखाई देगा। इसको लेकर सिंचाई विभाग ने नदी के तटवर्ती रह रहे लोगों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए हैं। दयालबाग और बल्केश्वर में कॉलोनियों में डुगडुगी पिटवाई गई है।

स्पष्ट निर्देश हैं कि अब हर घंटे तेजी से नदी का जलस्तर ऊपर बढ़ेगा। जलभराव की स्थिति में लोग जरूरी सामान के साथ मकानों को खाली कर दें। ऐसे में तटवर्ती इलाके के लोगों ने यहां से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है।

लगातार बारिश से यमुना उफनाई, बाढ़ का खतरा

ताजनगरी में बुधवार को इस सीजन में अब तक की सबसे भारी मूसलाधार बारिश हुई। करीब आधे घंटे की मूसलाधार बारिश से लोग सहम गए। जबकि इसके बाद करीब एक घंटे तक तेज और मध्यम दर्जे की बारिश ने शहर को डुबो दिया। सड़कें और बाजार जलमग्न हो गए। यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।

ये भी पढ़ें:अलीगढ़ में उफान पर यमुना नदी, दर्जन भर गांवों में घुसा पानी

मौसम विभाग कई दिनों से लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा था। बीते तीन दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। लेकिन बुधवार दोपहर करीब दो बजे के बाद पूरे शहर को बादलों ने ढंक लिया। अंधेरा सा छा गया। इसके बाद तेज मूसलाधार बारिश की शुरूआत हुई। करीब आधा घंटे की बारिश में ही शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। बाजारों में पानी घुस गया। सड़कें लबालब हो गईं। कॉलोनियों की गलियां तक पानी में डूब गईं। इसके बाद भी करीब एक घंटे तक मध्यम स्तर की बारिश ने हाल खराब कर दिया। कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ बिजली गरजने की भी सूचना है। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर सड़क पर आ गिरी हैं। होर्डिंग्स को भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को राहत मिल सकती है लेकिन शुक्रवार को फिर भारी बारिश के आसार हैं।

शाम को पहाड़ों जैसा हुआ मौसम

बुधवार सुबह से लेकर दोपहर तक बादलों की आवाजाही के बाद भी तेज धूप खिली। इससे तापमान में बढ़ोत्तरी हुई। लेकिन बारिश के बाद शाम पांच बजे के बाद शिमला और मनाली जैसे मौसम का एहसास हुआ।

आगरा समेत उत्तरी भारत में हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों को खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा दिया है। बांधों से छोड़े गए पानी से यमुना भी उफान पर है। ग्रामीण इलाकों में पानी घुस गया है। निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पोइया और ताजगंज श्मशान घाट डूब गया है। मेहरा नाहरगंज में मकान डूब रहे हैं। ग्रामीणों को प्राथमिक विद्यालय में विस्थापित कर दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की मानें तो शुक्रवार तक आगरा में जलस्तर 500 फीट तक पहुंच सकता है। ऐसे में शहरी क्षेत्र और 40 से अधिक गांव प्रभावित होंगे। यमुना में बाढ़ के चलते नालों का पानी बैक मार गया। इससे निचले इलाके और सड़कें ताल-तलैया नजर आने लगीं।

आज मिल सकती है राहत शुक्रवार को फिर भारी वर्षा

इतनी बारिश के बाद भी मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम होकर 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 95 रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार सुबह तक 3 एमएम बारिश रिकॉर्ड की है। दोपहर से लेकर देर रात तक बारिश के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब शुक्रवार को फिर से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि गुरुवार को मौसम खुला रहेगा। ऐसे में यदि धूप निकलती है तो लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

हाइवे सहित लबालब हो गया शहर , निचले इलाके बदहाल

यमुना किनारा ही नहीं पूरे शहर की सड़कें तलैया बन गईं। तेज बारिश की वजह से हाइवे पर भी पानी भर गया। सुल्तानगंज पुलिया, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के सामने, नगर आयुक्त आवास के सामने हाइवे पर पानी भर गया। इसके अतिरिक्त शंकरगढ़ की पुलिया, केदार नगर, राम नगर की पुलिया, मारुति एस्टेट रोड, मानस नगर, साकेत कालोनी, आवास विकास कालोनी, वीआईपी रोड, ईदगाह, उखर्रा रोड, शमसाबाद रोड, इंद्रापुरम रोड, यमुना किनारा, बल्केश्वर, कमला नगर, दयालबाग, लोहामंडी, तोता का ताल, कैलाशपुरी रोड, मास्टर प्लान रोड, एमजी रोड पर जलभराव की वजह से दिक्तत हुई। शहर के निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया।

तलैया बन गई सड़कें, पूरे शहर में भीषण जलभराव

बुधवार दोपहर में हुई झमाझम बारिश ने शहर वासियों की परेशानी बढ़ा दी। पूरे शहर में भीषण जलभराव हुआ। सड़कों पर कई फुट तक पानी भर गया। यमुना किनारा पर स्ट्रेची ब्रिज के नीचे कई फुट तक पानी भर गया। हालांकि नगर निगम की टीम ने पंपसेट लगाकर जलनिकासी का इंतजाम किया, लेकिन उधर उफन रही यमुना की वजह से निगम के प्रयास नाकाफी रहे। दरअसल यमुना लबालब चल रही है। यमुना खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। बारिश के पानी की निकासी यमुना में होती है जब यमुना ही उफान मार रही है तो यमुना किनारा रोड का पानी कहां जाएगा। इससे स्ट्रेची ब्रिच के नीचे जल जमाव हो गया है।

UP Floods UP Rain UP Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |