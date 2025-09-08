पूर्वांचल में फिर रौद्र रूप में गंगा, वाराणसी में बढ़ रहा जलस्तर, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी

UP Floods: यूपी के पूर्वांचल में गंगा नदी फिर रौद्र रूप में हैं। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु के पार पहुंचीं। घाटों पर पानी भरने से तर्पण करने वालों को सड़कों और गलियों में बैठना पड़ रहा है। किनारे के रिहायशी इलाकों में पानी घुसा।

पूर्वांचल में गंगा एक बार फिर अपने रौद्र रूप में आ चुकी हैं। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु के पार पहुंचीं। चेतावनी बिंदु पार कर जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा। घाटों पर पानी भरने से तर्पण करने वालों को सड़कों और गलियों में बैठना पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों में फिर बाढ़ का पानी पहुंचने लगा हे। वहीं बलिया में पहले से ही गंगा खतरा बिंदु से ऊपर बह रहीं हैं।

बनारस में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी है। सुबह 8 बजे ढाई सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ाव रिकार्ड किया गया। एक बार फिर हजारों की आबादी पर संकट है। पहली बार एक सीजन में चार बार जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। वरुणा किनारे के आठ मोहल्लों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। सात राहत शिविर खोल दिए गए हैं। यहां करीब 150 से ज्यादा परिवारों के 600 से अधिक लोग ने आश्रय डाला है।

बलिया में कई स्कूल, सड़क पानी में डूबे बलिया में कई गांवों के स्कूल, सड़क पानी में डूब गए हैं। गंगा यहां खतरा बिंदु 57.615 मीटर से 1.18 मीटर ऊपर बह रही हैं। जलस्तर में करीब दो सेमी प्रति घंटे की वृद्धि हो रही है। इधर, गाजीपुर और चंदौली में बाढ़ का पानी कई गांव में पहुंच गया है। चंदौली के बलुआ घाट की सभी सीढ़ियां और शवदाह स्थल फिर डूब गया। मिर्जापुर और भदोही में गंगा सबसे तेजी से बढ़ रहीं हैं।