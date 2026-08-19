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यूपी बाढ़: खतरे के निशान के पार शारदा और उफान पर घाघरा नदी, खेतों-गांवों में पहुंचा पानी

By Srishti Kunj
संवाददाता, लखीमपुर
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बैराज से 1.23 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण शारदा और घाघरा नदी उफान पर हैं। शारदा का जलस्तर 154.70 मीटर पर पहुंच गया है। घाघरा का पानी एनएच-730 की ओर बढ़ रहा है। बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। एनडीआरएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है।

Sharda River Flood
शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।

पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बीच बैराज से पानी छोड़े जोने से शारदा और घाघरा नदी उफनाने लगी है। यूपी में लखीमपुर के पलिया में शारदा खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं घाघरा नदी के उफनाने से नदी किनारे बसे गांवों में पानी भर गया है। बनबसा बैराज से सोमवार रात घाघरा नदी में एक लाख 23 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया वहीं मंगलवार की सुबह पलिया में शारदा नदी खतरने के निशान को पार कर गई। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदियों के किनारे बसे गांवों के लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। लोग लगातार जलस्तर पर नजर जमाए हैं। वहीं ग्रंट नम्बर 12 में शारदा नदी कटान कर रही है। इससे गांव वालों में दहशत है।

ग्रंट नम्बर 12 में शारदा नदी का कटान फिर हुआ तेज

शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर से नदी ने कटान शुरू कर दिया है। ग्रंट नं 12 मे नदी कटान में करीब बारह बीघा फसलों सहित भूमि नदी में समा गयी है। नवन विभाग के काफी पेड़ नदी बहा चुकी है।तहसील निघासन के ग्रंट नंबर 12 में शारदा नदी ने फिर से कटान चालू कर दिया है। ओमप्रकाश, देशराज, पुरुषोत्तम, मंगल सिंह यादव, अमर सिंह, कमलेश की गन्ने की करीब बारह बीघा फसल नदी में समा गयी है। नदी के कटान से वन विभाग के सैकडो पेड नदी में समा चुके हैं। नदी कटान करती हुई रंडौहा गांव की तरफ बढ रही है।

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चकदहा गांव समेत कई गांवों में बाढ़ के हालात

घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से ईसानगर क्षेत्र के चकदहा गांव समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। नदी का पानी गांव के निचले हिस्सों में पहुंचने के साथ ही रास्तों, घरों और सरकारी स्कूल परिसर में पानी भर गया है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है। उधर शारदा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। जिससे सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हैं। हाइवे से जुड़े रेहरिया मार्ग पर भी पानी चलने लगा है।

घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ने से धौरहरा तहसील के चकदह गांव के अधिकांश घरों में पानी घुस गया। गांव का सरकारी स्कूल भी पानी से घिर गया है। गांव के बाहर मुख्य रास्ते पर बनी एक पुलिया भी पानी के तेज बहाव के चलते कट गई है। शारदा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने धौरहरा तहसील में हालात चिंताजनक बना दिए हैं।

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नेशनल हाइवे 730 के किनारे जसवंत नगर तटबंध से सदर तहसील के खानीपुर गांव तक पानी भर गया है। चौका नदी के पास बसे सदर तहसील के रेहरिया कलां,रेहरिया खुर्द, प्रधान पुरवा,लोधपुरवा,खानीपुर,पंचम पुरवा,झाला,राम सिंह पुरवा,श्यामलाल पुरवा आदि गांव पानी से घिर गए हैं।

घाघी पुलिया के पहले रोड पर बहने लगा बाढ़ का पानी

दौलतापुर और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार बारिश और बनबसा बांध से छोड़े गए पानी की वजह से शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात यह हैं कि दौलतापुर से बम्हनपुर जाने वाली मेन रोड पर घाघी पुलिया के पास घुटनों तक गहरा पानी बहने लगा है। निघासन इलाके की दौलतापुर ग्राम पंचायत में बाढ़ का पानी पहुंच गया है।

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दौलतापुर से बम्हनपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर घाघी पुलिया के ऊपर से पानी की तेज धार चलने के कारण आसपास के करीब एक दर्जन गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है। इनमें मुख्य रूप से बोटनपुरवा, सुरजीपुरवा, कोरियाना, नौगवां, हुलासीपुरवा और बिचपरी आदि गांव शामिल हैं। सड़क पर जलभराव की वजह से बच्चों का स्कूल, मरीजों का अस्पताल और किसानों का मंडी तक जाना मुश्किल हो गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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