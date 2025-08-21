कानपुर और उन्नाव में गंगा फिर उफान पर, गांवों पर बाढ़ के संकट के बीच लोगों ने छोड़े घर

कानपुर और उन्नाव में गंगा किनारे गांवों पर संकट आ गया है। गंगा उफान पर होने के कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से घिरे भगवानदीन पुरवा में नाव के सहारे ग्रामीण बाहर निकल गए हैं। गांवों को खाली कर दिया गया है।

यूपी के कानपुर में एक दिन धीमी पड़ने के बाद गंगा में बुधवार की सुबह फिर उफान दिखा। शुक्लागंज गेज पर मंगलवार की अपेक्षा जलस्तर में 10 सेमी का इजाफा हुआ। हालांकि, शाम तक 10 सेमी की कमी भी दर्ज हुई है। बाढ़ से घिरे कटरी के गांवों में छतों पर रह रहे लोग भी पलायन कर रहे हैं। गंगा बैराज पर अप स्ट्रीम में जलस्तर खतरे के निशान से 21 सेमी दूर 114.790 मीटर पर है। गंगा बैराज पर चेतावनी स्तर 114 मीटर पांच दिन पहले ही गंगा पार कर चुकी हैं। खतरे का निशान 115 मीटर पर है।

गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचने के साथ ही बिठूर से लेकर गंगा बैराज तक कटरी के इलाकों में बाढ़ आ गई हैै। केन्द्रीय जल आयोग ने बताया कि मंगलवार शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 113.130 मीटर मापा गया था। जो बुधवार शाम छह बजे एक सेंटीमीटर घटकर 113.120 मीटर पहुंच गया। गंगा किनारे बसे एक दर्जन गांवों में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। ग्रामीणों को आवागमन के लिए प्रशासन ने नाव और ट्रैक्टर की सुविधा मुहैया कराई है।

6 दिन से छोड़ रहे 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी शुक्लागंज (उन्नाव) में चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रहीं गंगा के चलते बाढ़ से कई गांव घिरे हुए हैं। इनमें चम्पापुरवा, राजीव नगर, फत्तेहपुर, गगनी खेड़ा, गोताखोर, रविदास नगर, श्रीनगर, गंगानगर, आजाद नगर, नई बस्ती, निहाल खेड़ा, पोनी, झब्बूपुरवा, बदुआखेड़ा, अखलाक नगर, रतिराम पुरवा आदि गांव शामिल हैं। वहीं राजीव नगर, गोताखोर, हुसैन नगर, कर्बला, आजाद नगर, नई बस्ती के सैकड़ो परिवार सुरक्षित स्थानों पर जाकर रहने को मजबूर हैं।