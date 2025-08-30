UP Floods Kanpur Prayagraj Mathura Varanasi Yamuna Ganga Water level Decreasing UP Floods: वाराणसी में उतर रही गंगा, बाढ़ में फंसे कानपुर, प्रयागराज और मथुरा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Floods Kanpur Prayagraj Mathura Varanasi Yamuna Ganga Water level Decreasing

UP Floods: वाराणसी में उतर रही गंगा, बाढ़ में फंसे कानपुर, प्रयागराज और मथुरा

कई जिलों में जहां यमुना और गंगा का जलस्तर कम हो रहा है। वहीं, अभी भी एक-दो जिलों में जलस्तर बढ़ ही रहा है। इसका कारण भारी बारिश और बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी है। जानें अपने शहरों का हाल।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 30 Aug 2025 12:45 PM
share Share
Follow Us on
UP Floods: वाराणसी में उतर रही गंगा, बाढ़ में फंसे कानपुर, प्रयागराज और मथुरा

यूपी के कई शहर पिछले कई हफ्तों से बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। इनमें मथुरा, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में जहां यमुना और गंगा का जलस्तर कम हो रहा है। वहीं, अभी भी एक-दो जिलों में जलस्तर बढ़ ही रहा है। इसका कारण भारी बारिश और बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी है। तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को नदी के पास के इलाकों से हटाकर ऊंचे इलाकों पर भेजा गया है। नदियों पर बने पुल ये यातायात भी बंद किए गए हैं। जानें अपने शहरों का हाल।

मथुरा में अब भी बढ़ रहा जलस्तर

मथुरा में यमुना में एक बार फिर जलस्तर बढ़ गया है। हर रोज बढ़ते यमुना के जलस्तर का शुक्रवार को वेग तेज हो गया। जहां एक ओर यातायात अवरुद्ध हुआ है तो वहीं पशुपालकों के सामने चारे का संकट उत्पन्न हो गया है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। ज्वार, बाजरा, धान आदि खरीफ की फसलें तबाह हो गई है। छिनपारई गांव में भी बाढ़ का पानी दस्तक देने लगा है। नौहझील-शेरगढ़ मार्ग पर यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण आवागमन अवरुद्ध हुआ है। चौपहिया वाहन चालकों को बाढ़ के पानी से निकालने के लिए ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगाकर लोग चौपाहिया वाहनों को निकाल रहे हैं। चौपहिए वाहन को निकालने का चार्ज करीब 300 रुपए है तो वही बाइक निकालने का चार्ज 50 रुपये है।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस इलाके में दो सितंबर तक होगी भारी बारिश, जानें अन्य राज्यों का भी हाल

प्रयागराज में घट रहा गंगा-यमुना का जलस्तर

गंगा-यमुना के जलस्तर में गिरावट शुरू होने के बाद भी शहरियों में दहशत हैं। लोगों का कहना है कि अभी जलस्तर के कम होने की रफ्तार धीमी है ऐसे में फिर बाढ़ आ सकती है। शुक्रवार सुबह यमुना के जलस्तर में कमी दर्ज की गई, जो बीते 24 घंटों में 24 सेंटीमीटर थी। वहीं गंगा के जलस्तर तीन सेंटीमीटर बढ़ा था। दोपहर बाद जलस्तर में गिरावट शुरू हुई। शाम चार बजे फाफामऊ में गंगा के जलस्तर में आठ सेमी की गिरावट दर्ज की गई तो छतनाग में छह सेमी की और नैनी में यमुना के जलस्तर में 19 सेमी की गिरावट दर्ज की गई।

कानपुर और फर्रुखाबाद में गंगा के जलस्तर में नहीं आ रही कमी, खतरा बरकरार

गंगा नदी के जलस्तर में कोई कमी नही आ रही है। पिछले बीस दिनों से नदी लगातार कहर बरपा रही है। इससे हजारों की आवादी प्रभावित है। शुक्रवार की शाम को गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर स्थिर रहा। रामगंगा के जलस्तर में कमी आने से गंगापार के क्षेत्र में राहत है। बीस दिन बीत चुके हैं। गंगा नदी का रौद्र रूप कम नही हो रहा है। शमसाबाद क्षेत्र के कटरी तौफीक झौआ, रूपपुर मंगलीपुर, वाजीदपुर, समेचीपुार चितार, बांसवखेड़ा, शरीफपुर छिछनी आदि गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। चौरा गांव से शरीफपुर छिछनी के बीच पुलिया पर पानी का तेज बहाव चल रहा है।

वाराणसी में खतरा निशान के बेहद करीब पहुंचकर उतरने लगीं गंगा

गंगा का जलस्तर शुक्रवार की दोपहर बाद खतरा के निशान से चंद कदम दूर से ही उतरने लगी हैं। शाम 6 बजे घटाव की रफ्तार एक सेमी प्रति घंटा थी। इससे पूर्व जलस्तर 71 मीटर पर पहुंच गया था। जबकि खतरा का निशान 71.262 मीटर पर है। सुबह 6 बजे से जलस्तर स्थिर हो गया था। गंगा में घटाव से से तटीय क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं वरुणा किनारे के लोगों को भी सुकून मिला है। हालांकि अभी तक कई गांव पानी से घिरे हैं और फसलें जलमग्न हैं।

UP Floods UP Rain UP Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |