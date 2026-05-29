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पहाड़ों पर भारी बारिश से यूपी के सहारनपुर में बाढ़; दुकानें-लोग बहे, महिला की मौत

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में देर रात अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के बाद अचानक भारी जलराशि नीचे उतर आई, जिसने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई।

पहाड़ों पर भारी बारिश से यूपी के सहारनपुर में बाढ़; दुकानें-लोग बहे, महिला की मौत

यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में देर रात अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के बाद अचानक भारी जलराशि नीचे उतर आई, जिसने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बहने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान जारी कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात अचानक तेज बहाव के साथ पानी मंदिर क्षेत्र में पहुंचा। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गईं। श्रद्धालुओं में चीख-पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर और आसपास बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अचानक आए पानी के कारण कई लोग बहाव में फंस गए। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। देर रात तक रेस्क्यू अभियान जारी रहा। प्रशासन द्वारा लापता लोगों की तलाश कराई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे यह स्थिति बनी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और नदी-नालों व बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

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पश्चिम यूपी में बुधवार की शाम से मौसम करवट ले चुका है। जहां अब तक गर्मी सता रही थी वहीं, अब आंधी-तूफान ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसी बीच पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण सहारनपुर में बाढ़ आ गई है। अचानक आई इस बाढ़ में एक की मौत हो गई है। अन्यों के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। बाढ़ सहारनपुर के शाकंभरी सिद्धपीठ में आई। लोग इससे पहले की कुछ समझ पाते तेजी से आया पानी सभी को बहाकर ले गया। किसी को बचने का मौका नहीं मिला। वहीं, पश्चिम यूपी में बुधवार से चल रहे आंधी-तूफान और तेज हवाओं के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी खड़ी हो रही है।

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मामले में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात शाकंभरी सिद्धपीठ क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई। देर रात सिद्धपीठ क्षेत्र में आई तेज बाढ़ से अफरा-तफरी मच गई। बाढ़ के पानी में कई दुकानें और श्रद्धालु बह गए। इसमें एक महिला की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद पानी अचानक तेजी से नीचे उतर आया। इस कारण निचले इलाकों जैसे शाकंभरी सिद्धपीठ में बाढ़ आ गई। लोगों को संभलने का मौका मिलने से पहले ही बाढ़ के पानी ने कई दुकानों और लोगों को चपेट में लिया। लोगों को बचाने के लिए अभी राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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