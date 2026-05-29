पहाड़ों पर भारी बारिश से यूपी के सहारनपुर में बाढ़; दुकानें-लोग बहे, महिला की मौत

यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में देर रात अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के बाद अचानक भारी जलराशि नीचे उतर आई, जिसने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई।

यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में देर रात अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के बाद अचानक भारी जलराशि नीचे उतर आई, जिसने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बहने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान जारी कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात अचानक तेज बहाव के साथ पानी मंदिर क्षेत्र में पहुंचा। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गईं। श्रद्धालुओं में चीख-पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर और आसपास बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अचानक आए पानी के कारण कई लोग बहाव में फंस गए। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। देर रात तक रेस्क्यू अभियान जारी रहा। प्रशासन द्वारा लापता लोगों की तलाश कराई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे यह स्थिति बनी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और नदी-नालों व बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

पश्चिम यूपी में बुधवार की शाम से मौसम करवट ले चुका है। जहां अब तक गर्मी सता रही थी वहीं, अब आंधी-तूफान ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसी बीच पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण सहारनपुर में बाढ़ आ गई है। अचानक आई इस बाढ़ में एक की मौत हो गई है। अन्यों के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। बाढ़ सहारनपुर के शाकंभरी सिद्धपीठ में आई। लोग इससे पहले की कुछ समझ पाते तेजी से आया पानी सभी को बहाकर ले गया। किसी को बचने का मौका नहीं मिला। वहीं, पश्चिम यूपी में बुधवार से चल रहे आंधी-तूफान और तेज हवाओं के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी खड़ी हो रही है।