UP floods Farrukhabad Tractor stuck in water woman delivered child died in few hours अस्पताल के रास्ते बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP floods Farrukhabad Tractor stuck in water woman delivered child died in few hours

अस्पताल के रास्ते बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात की मौत

फर्रुखाबाद में एक महिला ने बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर में बच्चे को जन्म दिया। पानी से ट्रैक्टर निकलकर अस्पताल नहीं पहुंच सका और इलाज न मिलने पर नवजात बच्चे ने दम तोड़ दिया। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से इस मामले की शिकायत भी की है।

Srishti Kunj संवाददाता, फर्रुखाबादMon, 18 Aug 2025 05:50 AM
share Share
Follow Us on
अस्पताल के रास्ते बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात की मौत

यूपी के फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ के कहर से दो दिन में दूसरी मौत हो गई। शनिवार को कायमगंज तहसील के नगला बसोला गांव की महिला को प्रसव पीड़ा होने पर ट्रैक्टर से अस्पताल ले जाया जा रहा था। बाढ़ में फंसा ट्रैक्टर काफी देर तक निकल नहीं पाया और गर्भवती को प्रसव हो गया। कुछ देर बाद ही नवजात की मौत हो गई। शुक्रवार को जमुना खातून की प्रसव पीड़ा से नाव में ही मौत हो गई थी।

कायमगंज तहसील का नगला बसोला गांव बाढ़ से डूबा हुआ है। इसी ग्राम सभा के बीच का नगला निवासी संतराम ने बताया कि शनिवार को पत्नी सोमवती को प्रसव पीड़ा हुई। दोपहर करीब एक बजे उसे ट्रैक्टर-ट्राली से गांव से नौ किमी दूर शाहजहांपुर जिले की कलान सीएचसी ले जा रहे थे। बसोला गांव से आगे बढ़े, तभी बांध के पास ट्रैक्टर फंस गया। काफी प्रयास के बाद ट्रैक्टर नहीं निकल पाया। इस बीच पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। प्रधान प्रतिनिधि सोरन सिंह राजपूत ने शमसाबाद पहुंचे जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से इस मामले की शिकायत भी की है।

ये भी पढ़ें:हपीट्रैप गैंग में ऐक्टिव हेड कांस्टेबल, जिसका गंदा वीडियो बना उसी ने फोड़ा भांडा

गंगा खतरे के निशान से 35 सेमी ऊपर, 250 गांव चपेट में

गंगा अभी भी विशाल रूप धारण किए है तो वहीं रामगंगा नदी भी रौद्र रूप में है। बांधों से पानी की मात्रा में कमी आने के बाद फिलहाल गंगा के जलस्तर में मामूली कमी आई है। इसके बाद भी जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर है। रामगंगा नदी भी खतरे के निशान के करीब है। गंगा और रामगंगा के रौद्र रूप के कारण जनपद के 250 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट मे हैं।

बाढ़ पीड़ितो को मंत्री ने दी राहत सामग्री

जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी। शमसाबाद मंडी समिति में पहुंचकर उन्होंने बाढ़ पीडितों से बातचीत भी की। 300 परिवारों को राहत सामग्री की किट दी गयी। अधिकारियेां को निर्देशित किया कि बाढ़ के दौरान जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाये। ग्रामीणों ने बड़े नुकसान की बात कही जिस पर मंत्री ने भरोसा दिया। मंत्री ने अमृतपुर तहसील के जमापुर मेाड़ पर बाढ़ पीड़ितो से बातचीत की और 250 परिवारों को राहत किट प्रदान की। मंत्री ने नेकपुर खुर्द गोशाला का भी निरीक्षण किया।

UP Floods UP Rain UP Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |