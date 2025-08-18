अस्पताल के रास्ते बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात की मौत

फर्रुखाबाद में एक महिला ने बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर में बच्चे को जन्म दिया। पानी से ट्रैक्टर निकलकर अस्पताल नहीं पहुंच सका और इलाज न मिलने पर नवजात बच्चे ने दम तोड़ दिया। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से इस मामले की शिकायत भी की है।

यूपी के फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ के कहर से दो दिन में दूसरी मौत हो गई। शनिवार को कायमगंज तहसील के नगला बसोला गांव की महिला को प्रसव पीड़ा होने पर ट्रैक्टर से अस्पताल ले जाया जा रहा था। बाढ़ में फंसा ट्रैक्टर काफी देर तक निकल नहीं पाया और गर्भवती को प्रसव हो गया। कुछ देर बाद ही नवजात की मौत हो गई। शुक्रवार को जमुना खातून की प्रसव पीड़ा से नाव में ही मौत हो गई थी।

कायमगंज तहसील का नगला बसोला गांव बाढ़ से डूबा हुआ है। इसी ग्राम सभा के बीच का नगला निवासी संतराम ने बताया कि शनिवार को पत्नी सोमवती को प्रसव पीड़ा हुई। दोपहर करीब एक बजे उसे ट्रैक्टर-ट्राली से गांव से नौ किमी दूर शाहजहांपुर जिले की कलान सीएचसी ले जा रहे थे। बसोला गांव से आगे बढ़े, तभी बांध के पास ट्रैक्टर फंस गया। काफी प्रयास के बाद ट्रैक्टर नहीं निकल पाया। इस बीच पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। प्रधान प्रतिनिधि सोरन सिंह राजपूत ने शमसाबाद पहुंचे जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से इस मामले की शिकायत भी की है।

गंगा खतरे के निशान से 35 सेमी ऊपर, 250 गांव चपेट में गंगा अभी भी विशाल रूप धारण किए है तो वहीं रामगंगा नदी भी रौद्र रूप में है। बांधों से पानी की मात्रा में कमी आने के बाद फिलहाल गंगा के जलस्तर में मामूली कमी आई है। इसके बाद भी जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर है। रामगंगा नदी भी खतरे के निशान के करीब है। गंगा और रामगंगा के रौद्र रूप के कारण जनपद के 250 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट मे हैं।