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UP Floods: यूपी में रामगंगा का पानी खेत-घरों में पहुंचा, अस्थाई पुल बहने से दर्जनभर गांव का रास्ता बंद

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
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UP Floods: यूपी में रामगंगा में जलस्तर बढ़ रहा है। पानी खेत-घरों में पहुंच गया है। अस्थाई पुल बहने से दर्जनभर गांव का रास्ता बंद हो गया है। बीकनपुर स्थित रामगंगा नदी का पुल बहने के बाद बांस की बल्ली दिख रहीं हैं। बंगला गांव से नाव पर सवार होकर नदी पार कर रहे हैं लोग।

UP Floods: यूपी में रामगंगा का पानी खेत-घरों में पहुंचा, अस्थाई पुल बहने से दर्जनभर गांव का रास्ता बंद

यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी के बढ़े जलस्तर से बीकनपुर क्षेत्र में लकड़ी का अस्थाई पुल बह गया। जबकि लोक निर्माण विभाग के पुल के एप्रोच कट गए। इसकी वजह से क्षेत्र का मुरादाबाद से सीधा संपर्क टूट गया। शनिवार से लोग बदले रास्ते से जिला मुख्यालय पहुंचे और वापस हुए। क्षेत्र में गुरुवार से ही नदी का जल स्तर बढ़ते देखा जा रहा है। बारिश के जल से रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस बीच बीकनपुर गांव के पास रामगंगा नदी पर बना लकड़ी का अस्थाई पुल नदी के तेज बहाव में बह गया। इस वजह से क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक गांवों के लोगों का इस पुल से आना-जाना बंद हो गया।

बिकनपुर के अलावा इस रास्ते से अक्का डिलारी, अक्का पांडे, दलपतपुर, लालाटीकर, सुल्तानपुर लोदीपुर, गतौरा, बीरपुर समेत आसपास गांवों के लोग परेशान हैं। ग्राम प्रधान रामकिशोर लोधी ने बताया कि पुल बहने की वजह से अक्का डिलारी, नाजरपुर, बीरपुर बरियार, लोधीपुर वासू, ऐहतमाली के लोग गतौरा, गतौरा मिलक, सुल्तानपुर तथा गोविंदपुरकला गांव के लोग मछरिया, लालाटीकर, रौंडा-झौंडा चौराहे से मनकरा होकर मूंढ़ापांडे की ओर जा रहे हैं।

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दो साल पहले भी कट गया था पक्के पुल का एप्रोच

बढ़े जलस्तर की वजह से साल 2024 के तीन अगस्त को बीकनपुर पुल की एप्रोच रोड कट गई थी। तब नाजरपुर गोविंदपुर कला संपर्क मार्ग बंद हो गया था। मूंढापांडे ब्लाक क्षेत्र के कई गांव रामगंगा नदी के पानी से घिर गए थे। रझेड़ा नदी में मिलने से पुल की एप्रोच रोड कटने लगी थी। तभी बीकनपुर, लोदीपुर वासू, बीरपुर बरियार उर्फ खरक के लोगों ने लकड़ी का अस्थाई पुल बनाया था। जिससे ग्रामीण बाजार खेती-किसानी और मुरादाबाद में मजदूरी करने के लिए जाते-आते थे। एक बार फिर रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और लकड़ी का अस्थाई नदी बह गया।

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घरों-खेतों तक पहुंचा रामगंगा का पानी

रामगंगा में जल का स्तर बढ़ना जारी है। यह बढ़कर 189.180 तक पहुंच गया और आसपास के खेतों में भी घुस गया। इससे किसानों की फसल को नुकसान भी होने की आशंका है। रामगंगा किनारे बसे लोगों की नींद उड़ी हुई है। शनिवार की रात 8 बजे कटघर पुल के नीचे से रामगंगा के जल की ली गई रीडिंग 189.180 रही। पानी बंगला गांव और आसपास के क्षेत्रों में घरों तक पहुंच गया, यहां लोगों को खेतों में काम करने के लिए नाव में बैठकर जाना पड़ रहा है।

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उधर खेतों में घुसे पानी से खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्रवासियों ने बताया बीरपुर के इलाके के लोगों का मुरादाबाद से सीधा संपर्क भी कट गया है। यहां भी लोगों के घरों और खेतों तक पानी पहुंच गया है। उधर अवर अभियंता अंबरीष कुमार ने बताया अभी स्थिति नियंत्रण में हैं। फिर भी जहां कोई सूचना मिलती है हम और हमारी टीम मौके पर जाकर देख रही है।

रामगंगा नदी में खो बैराज से छोड़ा गया है काफी पानी

बाढ़ खंड के सहायक अभियंता रविंद्र कुमार ने बताया कि रामगंगा में खो बैराज से पानी छोड़ा गया है। पहाड़ों पर हुई बरसात का पानी इस बैराज में आता है। अब वहां से पानी आना बंद हो गया है। रात तक रामगंगा का भी जल स्तर कम होने की उम्मीद है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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