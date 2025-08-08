बिजनौर में गंगा की हालत देख प्रयागराज में फिर बाढ़ का अलर्ट, अभी नहीं टला खतरा
एक हफ्ते से बाढ़ की समस्या झेल रहे आम नागरिकों को अब राहत होने लगी। गंगा यमुना के जलस्तर में दो दिनों से जारी गिरावट गुरुवार को भी कायम रही। जलस्तर 84 मीटर (खतरे के निशान से नीचे) से नीचे आया। इसके बाद भी अभी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं दिख रहा है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि बिजनौर से यह रिपोर्ट आई है कि वहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के 1.05 मीटर ऊपर चल रहा है। जिसे देखते हुए शासन ने प्रयागराज प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
एडीएम ने बताया कि इसी निर्देश के क्रम में हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं शिविरों में लोगों का कहना है कि जल स्तर उतरने के बाद भी अभी जाना सुरक्षित नहीं है। उध्जर लाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जलस्तर काफी कम हुआ है। लेकिन प्रशासन अब भी पूरी तरह से तैयार है। हम हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। सभी विभाग और टीमें पूरी तरह से अपने काम पर लगी हैं।
गंगा-यमुना ने छोड़े 20 गांव और 20 मोहल्ले
गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से गिरने से भले ही खतरे के निशान के नीचे हो गया हो, लेकिन अब बिजनौर में खतरे के निशान के ऊपर चल रहीं गंगा के जलस्तर के कारण जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। प्रशासन ने इसके आधार पर ही सभी विभागों को अपनी तैयारियों को उसी प्रकार रखने के लिए निर्देश दिए हैं, जैसे अब तक थी। डीएम मनीष कुमार वर्मा की ओर से निर्देश जारी हुआ है कि अफसर किसी प्रकार की शिथिलता न बरतें।
बाढ़ से फौरी राहत, पर खतरा अभी टला नहीं
गंगा-यमुना का जलस्तर तेजी से घटने पर लोगों को बाढ़ से राहत मिलने लगी है, लेकिन एकबार और पानी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार, नरोरा और कानपुर बैराज से गंगा में पानी डेढ़ लाख से सवा दो लाख क्यूसेक के बीच पहुंच गया है। हथिनीकुंड और ओखला बैराज से यमुना में डिस्चार्ज बढ़ाया गया है। गंगा-यमुना में अलग-अलग बैराजों से छोड़ा गया पानी लगभग एक सप्ताह बाद प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। दोनों पानी एकसाथ आएगा तो प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर दो से तीन मीटर बढ़ सकता है। शहर और गांव के जिन इलाकों में बाढ़ आई, वहां के लोगों को भविष्य में जलस्तर बढ़ने को लेकर चिंतित हैं।