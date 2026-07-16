UP Floods: गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा, घाट पर चौकियां डूबने से शुरू बाढ़ जैसे हालात
UP Floods: यूपी के कौशांबी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड से आ रहे पानी के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा है जिससे घाट पर चौकियां डूबने लगी हैं। इससे बाढ़ जैसे हालात शुरू हो गए हैं। लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है।
यूपी-उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब यूपी में गंगा के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। कौशांबी स्थित शक्तिपीठ कड़ा धाम के कालेश्वर एवं कुबरीघाट पर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ जो बुधवार सुबह तक लगातार बढ़ता रहा। बढ़ते जलस्तर से कुबरी घाट पर श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए आरती घाट का चबूतरा पूरी तरह जलमग्न हो गया, जबकि पक्के घाट की कई सीढ़ियां भी पानी में डूब गईं।
यूपी में बारिश भले ही अब तक मानक के अनुरूप नहीं हो सकी है पर गंगा में पानी बढ़ने लगा है। उत्तराखंड समेत अन्य प्रांतों में हो रही बारिश के पानी से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। घाटों पर मौजूद गोताखोर मो.मकबूल ने बताया कि मंगलवार दोपहर से लेकर बुधवार सुबह करीब आठ बजे तक गंगा के जलस्तर में लगभग डेढ़ मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जलस्तर बढ़ने से घाट का आरती स्थल और कई सीढ़ियां पानी में समा गई हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यदि पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर लगातार बारिश होती रही तो आने वाले दिनों में गंगा का जलस्तर और तेजी से बढ़ सकता है।
बुधवार सुबह जब पुरोहित और स्थानीय लोग पूजा-अर्चना के लिए घाट पहुंचे तो वहां रखे तख्त और चौकियां पानी में डूबी मिलीं। इसके बाद सभी ने मिलकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अचानक बढ़े जलस्तर से घाट किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं में भी चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोग लगातार गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन से भी स्थिति पर निगरानी रखने की मांग कर रहे हैं।
चौकियां हुई सक्रिय
नायब तहसीलदार विनय कुमार ने बताया कि बाढ़ को लेकर तहसील प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लेखपालों, राजस्व कर्मियों और पुलिस टीम को गंगा के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी की जा रही है। त्वरित कार्रवाई दल का भी गठन किया गया है, जो किसी भी विषम परिस्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, आवश्यक राहत उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
यूपी में तीन दिन बाद बारिश
यूपी में अभी बारिश का दौर थमा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में बारिश तीन दिन बाद रविवार से होनी है। ऐसे में एक बार फिर गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ौतरी होनी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें