दिल्ली से आगरा तक यमुना में बाढ़ का हाई अलर्ट, 48 घंटे बाद भयावह होगा मंजर

यूपी के आगरा में यमुना में बाढ़ का खतरा है। डौकी क्षेत्र के मेहरा नाहरगंज गांव में पानी घुसने पर 20 मकान खाली कराए गए हैं। बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे बाद मंजर भयावह होगा। हथिनी कुंड से यमुना में 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

पहाड़ों पर लगातार बारिश से यमुना नदी उफान पर है। सोमवार को हथिनी कुंड से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली से आगरा तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सिंचाई विभाग का अनुमान है कि गुरुवार रात तक यह पानी आगरा पहुंचेगा और जलस्तर खतरे के निशान 499 फीट को पार कर जाएगा। प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। नदी किनारे बसे लोगों को मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। डौकी क्षेत्र के मेहरा नाहरगंज गांव में पानी घुसने से 20 मकान खाली कराए गए और प्रभावित परिवारों को प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किया गया है।

गोकुल बैराज से आगरा की ओर बीते 24 घंटे में करीब एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे वाटर वर्क्स पर जलस्तर 496.7 फीट पहुंच गया है। हर दो घंटे में पानी बढ़ रहा है। पोइया घाट का श्मशान घाट जलमग्न हो चुका है और शवों को अंत्येष्टि स्थल तक कार से ले जाना पड़ रहा है। ताजगंज श्मशान घाट के 12 स्थल डूब गए हैं। कैलाश, बल्केश्वर, हाथी और दशहरा घाट पर भी पानी भर गया है।

ताजमहल की बाउंड्री तक पानी पहुंचना शुरू हो गया है। सोमवार को हथिनी कुंड से छोड़ा गया पानी ओखला बैराज होते हुए मंगलवार रात तक 1.15 लाख क्यूसेक पहुंच गया। गोकुल बैराज से भी लगातार 1.04 लाख क्यूसेक प्रति घंटे के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार शुक्रवार को पानी आगरा पहुंचने पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है।

कंट्रोल रूप नंबर: 0562-2260550 व 09458095419