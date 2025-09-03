UP first transgender act case registered in Basti बस्ती में यूपी का पहला ट्रांसजेंडर एक्ट में केस दर्ज, बधाई मांगने गए किन्नरों से हुई थी मारपीट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बस्ती जिले में ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली क्षेत्र में बधाई मांगने गए किन्नरों के साथ मंगलवार को मारपीट की गई थी। आरोप है कि उन्हें अपमानित करने के साथ कपड़ा फाड़कर पर्स में रखे रुपये छीन लिया गया। 

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, बस्तीWed, 3 Sep 2025 10:54 PM
यूपी के बस्ती जिले के कोतवाली में ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली क्षेत्र में बधाई मांगने गए किन्नरों के साथ दो सितंबर को मारपीट की गई थी। आरोप है कि उन्हें अपमानित करने के साथ कपड़ा फाड़कर पर्स में रखे चार हजार रुपये आदि सामान छीन लिया गया। इस दौरान किन्नर समुदाय के तीन लोगों से लैंगिक भेदभाव किया गया।

प्रार्थना-पत्र में पीड़ित आरती किन्नर ने कहा है कि वह पारम्परिक रीति-रिवाज के अनुसार समाज में बधाई मांग कर गुजर-बसर करते हैं। मंगलवार को वह कोतवाली क्षेत्र में गंदे नाले के पास बने एक सफेद मकान के सामने अपने साथी किन्नर संग खड़े होकर एक अन्य साथी का इंतजार कर रहे थे। आरोप है कि उस मकान के मालिक त्रिभुवन शुक्ल और उनके दो बेटे बाहर आए और अपशब्द कहने लगे। आरती किन्नर ने बताया कि आरोपियों ने भद्दी गालियां दीं। लैंगिक भेदभाव वाले शब्दों का प्रयोग किया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरती का मोबाइल फोन टूट गया और बीच-बचाव करने आईं उनकी साथी माही और जूली को भी पीटा गया। तीनों आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। तीनों ने किसी तरह जान बचाकर अपने डेरे पर पहुंचकर गुरु को इसकी जानकारी दी।

कोतवाली पुलिस ने बुधवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 115(2), 352, 351(2), 324(4) और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(d) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी सीओ रुधौली स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत दर्ज किया गया प्रदेश का यह पहला मुकदमा है।

लोडर की चपेट में आए आधा दर्जन किन्नर

उधर, कामुुर में पनकी नहर के पास गणेश विसर्जन के दौरान अनियंत्रित लोडर की चपेट में आकर आधा दर्जन किन्नर घायल हो गए। जबकि एक महिला की मौत हो गई।घटना के समय किन्नर डांस कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी किन्नरों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया हं। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

