UP Firozabad Woman died after Keeping Karvachauth fast dead body found on chair

रात को करवाचौथ का व्रत रखा सुबह मृत मिली महिला, कुर्सी पर रखा था शव

यूपी में फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। उसने रात को करवाचौथ का व्रत रखा था। मायका पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। मायके वालों ने कहा कि उसके गले पर निशान थे और कुर्सी पर शव रखा था।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, फिरोजाबादSun, 12 Oct 2025 08:20 AM
यूपी में फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। उसने रात को करवाचौथ का व्रत रखा था। मायका पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। मायके वालों ने कहा कि उसके गले पर निशान थे और कुर्सी पर शव रखा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। बसई निवासी सपना 30 वर्ष पत्नी सोनू जाटव की शनिवार की भोर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसने शनिवार को सारा दिन करवाचौथ का व्रत रखकर पति की लम्बी आयु की कामना की।

वहीं रात को सोई और फिर सुबह जब परिवार के लोग जागे तो उसके शव को देखकर चीख पुकार मचने लगी। उसका शव कुर्सी पर था। उसकी मौत का पता चलते ही मायके वाले उसकी ससुराल पहुंचे। उसका मायका थाना रामगढ़ क्षेत्र के नगला मिर्जा बड़ा में है। मायके वालों की मानें तो वह बेटी के घर पर पहुंचे तो वह कुर्सी पर बैठी थी। उसके गले में निशान थे। गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी। पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने पहुंचकर मायके वालों व वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर आई। पुलिस की मानें तो पति सोनू ने ही डायल 112 पर फोन करके कहा था कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद थाना प्रभारी अंजीश कुमार भी मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि गले पर निशान मिले हैं। तहरीर नहीं मिली है। मायके वालों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रेम विवाह किया था और मौत तक पहुंचा अंजाम

विवाहिता के भाई संजय ने बताया कि सपना की शादी लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व हुई थी। उसने प्रेम विवाह किया था। तभी से ससुरालीजन किसी न किसी बात पर परेशान करते थे। पति आएदिन मारपीट करता था। उसने ही सपना की गला दबाकर हत्या कर दी है। पति पत्नी बसई में किराए के मकान में रहते थे। सपना कुशवाह थी और सोनू जाटव समाज से था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में कराया है। पुलिस का कहना है मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी।

