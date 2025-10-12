रात को करवाचौथ का व्रत रखा सुबह मृत मिली महिला, कुर्सी पर रखा था शव

यूपी में फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। उसने रात को करवाचौथ का व्रत रखा था। मायका पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। मायके वालों ने कहा कि उसके गले पर निशान थे और कुर्सी पर शव रखा था।

यूपी में फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। उसने रात को करवाचौथ का व्रत रखा था। मायका पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। मायके वालों ने कहा कि उसके गले पर निशान थे और कुर्सी पर शव रखा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। बसई निवासी सपना 30 वर्ष पत्नी सोनू जाटव की शनिवार की भोर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसने शनिवार को सारा दिन करवाचौथ का व्रत रखकर पति की लम्बी आयु की कामना की।

वहीं रात को सोई और फिर सुबह जब परिवार के लोग जागे तो उसके शव को देखकर चीख पुकार मचने लगी। उसका शव कुर्सी पर था। उसकी मौत का पता चलते ही मायके वाले उसकी ससुराल पहुंचे। उसका मायका थाना रामगढ़ क्षेत्र के नगला मिर्जा बड़ा में है। मायके वालों की मानें तो वह बेटी के घर पर पहुंचे तो वह कुर्सी पर बैठी थी। उसके गले में निशान थे। गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी। पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने पहुंचकर मायके वालों व वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर आई। पुलिस की मानें तो पति सोनू ने ही डायल 112 पर फोन करके कहा था कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद थाना प्रभारी अंजीश कुमार भी मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि गले पर निशान मिले हैं। तहरीर नहीं मिली है। मायके वालों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।