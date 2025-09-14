कार के लिए नवविवाहिता को पागल घोषित किया, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न

कार की मांग को लेकर शादी के एक महीने बाद ही नवविवाहिता का आगरा में उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसकी शादी के बाद पति ने पत्नी के ससुराल में रहते हुए ही चुपके से उसको पागल घोषित करते हुए कोर्ट में तलाक का वाद भी दायर कर दिया।

कार की मांग को लेकर शादी के एक महीने बाद ही नवविवाहिता का आगरा में उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसकी शादी के बाद पति ने पत्नी के ससुराल में रहते हुए ही चुपके से उसको पागल घोषित करते हुए कोर्ट में तलाक का वाद भी दायर कर दिया। उत्पीड़न से परेशान बेटी ने कहा कि ससुरालीजन कभी भी उसके साथ कोई घटना कर सकते हैं। सिरसागंज पुलिस ने ससुरालियों को थाने बुलाया तो कोई नहीं आया। अब बेटी की हत्या न हो जाए और उत्पीड़न को लेकर ससुरालीजन ससुराल में कोई घटना न कर दें, इसको लेकर सिरसागंज थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

थाना सिरसागंज में मुकेश कुमार निवासी सिरसागंज ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसने अपनी बेटी पूजा की शादी जून 2025 को रजत पुत्र राजनाथ सिंह निवासी जीजी रेजीडेंसी पश्चिमपुरी सिकन्दरा आगरा के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालियों ने क्रेटा कार की मांग करना शुरू कर दिया। अतिरिक्त दहेज की मांग को पूरा नहीं करने पर विवाहिता का उत्पीड़न शुरू कर दिया। पूजा का शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा।

मायके वालों ने रजत के रिश्तेदारों के साथ बैठकर पंचायत की लेकिन कोई हल नहीं निकला। क्रेटा की मांग को पूरा करने पर ही पूजा को घर में रखने की बात की गई। इतना ही नहीं ससुराल में दूसरी बार पहुंची तो उत्पीड़न के चलते पूजा को अपने मायके वालों से छिपकर बात करनी पड़ती थी। उसकी बातचीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।