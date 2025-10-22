महिला को पीट-पीटकर मार डाला, गांव वालों ने जमकर हंगामा कर लगाया जाम

संक्षेप: यूपी के फिरोजाबाद में टूंडला के गांव नगला महादेव में दीपोत्सव की रात एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पहले से चले आ रहे विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। गंभीर घायल महिला की आगरा में इलाज के दौरान मौत हो गई।

यूपी के फिरोजाबाद में टूंडला के गांव नगला महादेव में दीपोत्सव की रात एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पहले से चले आ रहे विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। गंभीर घायल महिला की आगरा में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे गुस्साए ग्रामीणों काफी देर तक एंबुलेंस से शव नहीं उतरने दिया। जाम लगा दिया। पुलिस एवं विधायक ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया।

गांव नगला महादेव में कारीगरों को लेकर शिशुपाल, प्रवीन कुमार में विवाद चल रहा था। बीते दिनों भी कहासुनी हुई थी। दिवाली पर कारीगर राहुल, शिशुपाल के घर पर मिठाई लेने आया था। इस दौरान प्रवीन कुमार, अनिल कुमार, पंकज पुत्रगण मुकेश, सौरभ, गौरव पुत्रगण विजेन्द्र, नीरज पुत्र राजबहादुर, मनीश पुत्र देवेन्द्र लाठी एवं डंडा लेकर शिशुपाल के घर पहुंच गए तथा उन्होंने उसके परिवार पर हमला कर दिया। पहले डंडों से मारपीट की फिर पथराव किया। इसमें शिशुपाल की मां लता गंभीर घायल हो गई। एफएच मेडिकल कॉलेज से उसे आगरा रेफर किया गया। वहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

गांव में पहुंचकर क्षेत्रीय विधायक ने समझाया तो राजी हुए परिवार वाले घटना की जानकारी टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर को मिली तो वह भी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इसके बाद में परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए राजी किया, तब जाकर अंतिम संस्कार हो सका। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

हुक्का कारीगर को लेकर था विवाद गांव नगला महादेव में अधिकतर लोग कांच का हुक्का बनाने का काम करते हैं। जिसको कारीगर बनाते हैं। अधिकतर ने अपने पास कई कई कारीगर भी रख रखे हैं। गांव का हुक्का कारीगर राहुल पुत्र अरविंद गांव के प्रवीन कुमार पुत्र मुकेश कुमार के यहां पर काम करता था। दो दिन पहले वह शिशुपाल के यहां पर काम करने के लिए आ गया था। बताया जाता है कि राहुल के शिशुपाल के पास काम करने आने पर ही प्रवीन उससे दुश्मनी मानने लगा।