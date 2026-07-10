Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बच्चे को पटक-पटकर हत्या करने वाले को आज मिलेगी सजा, 40 दिन में आ रहा फैसला

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

फिरोजाबाद में एक मासूम बच्चे को पटक-पटक कर मौत के घाट उतारने वाले विराज को आज कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। जिला जज कोर्ट फास्टट्रैक सुनवाई करते हुए 40 दिन में फैसला सुना रही है।

बच्चे को पटक-पटकर हत्या करने वाले को आज मिलेगी सजा, 40 दिन में आ रहा फैसला

यूपी के फिरोजाबाद में शिकोहाबाद के मोहल्ला यादव कालोनी में 30 मई को मासूम आरव की बड़ी निर्दयता से गली में पटक पटककर कर हत्या करने वाले आरोपी विराज को गुरुवार को फास्टट्रैक कोर्ट ने हत्या में दोषी करार दिया है। शुक्रवार को हत्यारोपी को सजा सुनाई जाएगी। मासूम की हत्या के मामले में कोर्ट में तेजी से सुनवाई कर 40 दिन के अंदर फैसला आ रहा है।

30 मई 2026 को डेढ़ साल के आरव की शिकोहाबाद के यादव कालोनी में जमीन पर पटक पटककर हत्या की गई थी। आरव की मां रति निवासी बामई थाना अरांव के रिश्ते के देवर विराज पाठक निवासी शेखुपुरा बदायूं ने जमीन पर आठ बार पटकने के बाद हत्या की थी। रति के अपने पति सुमित उर्फ प्रियंक निवासी सियाराम नगर बदायूं से मारपीट और उत्पीड़न को लेकर विवाद चल रहा था और कोर्ट में तलाक दिलाने की बात कहकर सहयोग करने के नाम पर विराज ने रति से नजदीकी बढ़ाई थी।

ये भी पढ़ें:दान चोरी की रकम शेयर से लेकर सूदखोरी में खपाई, अब व्यापारियों से रिश्ते पर फोकस

आरव जब विराज के एक तरफा प्यार में बाधा बनने लगा तो उसकी चाकलेट दिलाने के बहाने गली में ले जाकर जमीन पर टेडीबीयर की तरह पटककर हत्या की थी। हत्याकांड में तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और पुलिस की तत्परता से कोर्ट ने आरोपी विराज को 40 दिन के अंदर ही दोषी करार दिया है। हत्याकांड के 5 घंटे के अंदर ही फरार आरोपी विराज को मुठभेड़ के दौरान दोनों पैरों में गोली लगने के बाद शिकोहाबाद ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

ये भी पढ़ें:यूपी में देर रात चली तबादला एक्सप्रेस, तीन जिलों के सीडीओ समेत 20 IAS इधर से उधर

शिकोहाबाद पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर ही पूरे मामले में

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ ही घटना को प्रत्यक्ष देखने वाले लोगों के बयान दर्ज कर लगभग 80 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने यादव कालोनी के गली में लगे सभी सीसीटीवी की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराकर उसको प्रमाणित कराकर कोर्ट में पेश किया था। इसके साथ ही मासूम की हत्या को प्रत्यक्ष देखने वाले 13 गवाहों के बयान दर्ज किए थे।

उसके बाद सभी गवाहों ने जज के सामने अपने बयान भी दर्ज कराए। जिससे आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द फैसला आ सका। बुधवार को जिला जज बब्बू सारंग ने हत्याकांड में गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी विराज को दोषी करार दिया है। फैसला सुरक्षित रखते हुए शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।

ये भी पढ़ें:आज फिर अयोध्या आ रहे सीएम योगी, 432 करोड़ की 217 परियोजनाओं की देंगे सौगात

मां बेटी बोली फांसी मिले विराज को

मासूम आरव की मां रति शर्मा, नानी पिंकी शर्मा आरोपी को लगातार फांसी देने की मांग कर रही हैं। तबियत खराब होने से रति कोर्ट नहीं आ सकी। उसने गांव में कहा कि वह चाहती है कि कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित किया है उसमें फांसी की सजा ही हो। वहीं नानी पिंकी ने कहा कि आरोपी को फांसी मिलनी चाहिए। मेरी बेटी का जीवन उसने उजाड़ दिया है। बेटी अपने बेटे के सहारे जीवन जी लेती लेकिन विराज ने सब कुछ तबाह कर दिया।

लंगड़ाता हुआ बॉकर के सहारे आया विराज

विराज के दोनों पैरों में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी। विराज को जब कोर्ट में पुलिस पेश करने लाई तो वह दोनों पैरों से चल नहीं पा रहा था। वह बॉकर के सहारे चलकर आ रहा था। न्यायालय की सीढ़ियों पर चढ़ने में परेशानी आने पर पुलिसकर्मियों ने उसको हाथों से सहारा देकर उठाया। दोषी करार दिए जाने के बाद उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वह लगातार पुलिस की सुरक्षा घेरे में चल रहा था।

विराज का कोई परिजन नहीं आया कोर्ट

हत्यारोपी विराज को गुरुवार को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो उसके परिवार का कोई सदस्य बदायूं से फिरोजाबाद नहीं आया। परिवार को लग रहा था कि कहीं लोगों के आक्रोश का सामना न करना पड़ जाए। विराज से भाइयों ने पहले ही नाता तोडने और आरोपी को सजा दिलाने की बात कही थी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Firozabad News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।