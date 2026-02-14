दूसरी मंजिल का लेंटर डालते हुए गिरा पूरा मकान, बच्ची की मौत और 13 घायल

यूपी में फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में दूसरी मंजिल पर लेंटर डाले जाने के दौरान निर्माणाधीन भवन पूरी तरह से जमींदोज हो गया। हादसे में मकान मालिक की मासूम धेवती की मौत हो गई। वहीं मकान मालिक समेत 13 लोग घायल हो गए। उन्हें भर्ती कराया गया है।

यूपी में फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में दूसरी मंजिल पर लेंटर डाले जाने के दौरान निर्माणाधीन भवन पूरी तरह से जमींदोज हो गया। हादसे में मकान मालिक की मासूम धेवती की मौत हो गई। वहीं मकान मालिक समेत 13 लोग घायल हो गए। उन्हें भर्ती कराया गया है। अमरदीप स्कूल के पीछे ककरऊ निवासी अशोक कुमार पुत्र जयवीर मकान निर्माण करा रहे थे। करीब 160 फीट के प्लॉट पर पहली मंजिल तैयार हो गई थी।

शुक्रवार को दूसरी मंजिल का लेंटर डाला जा रहा था। दोपहर करीब 3 बजे अचानक लेंटर भरभरा कर गिरा तो पहली मंजिल की दीवारें भी फट गईं तथा पूरा मकान जमींदोज हो गया। छत पर मौजूद मजदूर भी मलबे के साथ नीचे आ गए। आसपास मौजूद मकान मालिक के परिवार के लोग भी चपेट में आ गए। तुरंत हादसे की सूचना पर कई थानों की पुलिस एवं नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई। तथा लेंटर में फंसे लोगों को निकाला गया।

हादसे में मकान मालिक अशोक की धेवती सृष्टि (3) पुत्री विकास भिवानी हरियाणा की मौत हो गई। वह नाना के घर रह रही थी। वहीं मकान मालिक समेत 13 लोग घायल हो गए। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे में शीलू पुत्री अशोक की हालत गंभीर होने पर उसे आगरा रेफर किया गया।

जाम में फंसे घायलों के ई रिक्शा, गोद में लेकर दौड़े अधिकारी घायलों को लेकर अस्पताल आ रहे ई रिक्शा सुहाग नगर चौराहा से अस्पताल की तरफ जाने वाली सर्विस रोड पर जाम में फंस गए। हाईवे पर फ्लाई ओवर के निर्माण के दौरान वाहनों का संचालन बंद है तो लोग सर्विस रोड से ही गुजरने के लिए विवश हैं। इस स्थिति में सर्विस रोड पर बस थी तो दूसरी तरफ जैन मंदिर की तरफ से एंबुलेंस भी आ रही थी। इस स्थिति को देख कर घायलों के साथ आने वाले कई लोग तो जाम में फंसे वाहनों को देखकर घायलों को गोद में उठाकर ही सरकारी ट्रॉमा सेंटर की तरफ दौड़े।