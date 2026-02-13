तंत्रमंत्र में पांच लोगों की हत्या करने वाले कमरुद्दीन पर कसा शिकंजा, फास्टट्रैक में चलेगा केस

यूपी के फिरोजाबाद निवासी तांत्रिक कमरुद्दीन जो लोगों को धनवर्षा का सपना दिखाकर अपने जाल में फंसाता था और फिर तंत्र मंत्र के दौरान लोगों को जहरीला पदार्थ खाने की चीजों में देकर मार डालता और उनके पास से रुपयों को समेटकर भाग जाता था।

साक्ष्य जुटाने में लगी है दिल्ली पुलिस दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाई ओवर पर रविवार को खड़ी कार में 3 लोगों के शव मिले थे। पुलिस ने तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। कमरुद्दीन ने तंत्र-मंत्र के जरिए धनवर्षा कराने का झांसा देकर रणधीर, शिव विनय और लक्ष्मी को लड्डू में सल्फास और नींद की गोली मिलाकर खिलाकर मार डाला था।

दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी में आठ फरवरी को हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने 72 वर्षीय तांत्रिक कमरुद्दीन पुत्र नसरुद्दीन निवासी अजमेरी गेट आकाश वाणी रोड थाना रामगढ़ को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस तांत्रिक को गुरुवार को फिरोजाबाद लेकर आई थी। पुलिस उसे उसके मकान पर रामगढ़ क्षेत्र में लेकर गई। वहां परिवारजनों तथा मोहल्ले के लोगों से कई बिंदुओं पर पूछताछ की थी।

फिरोजाबाद में आपरेशन कन्विक्शन के तहत होगी पैरवीः सीओ तांत्रिक कमरुद्दीन ने किसान रामनाथ (55) निवासी नगला गोकुल एका व राजमिस्त्री पूरन (45) निवासी इंदिरा नगर रहना थाना उत्तर को तन्त्र मन्त्र व जहरीला पदार्थ देकर आत्महत्या के लिए उकसाया था। 9 मई 2025 को रामनाथ व पूरन को मक्खनपुर स्थित फारूखी ग्लास के सामने एक बाउंड्री में बुलाकर तंत्र मंत्र किया था। इसके बाद दोनों को जहरीला लड्डू खिलाकर मार डाला था। पुलिस ने घटनास्थल से दो ग्लास पानी, नीबू, बूंदी के लड्डू बरामद किए थे। एक पेड़ पर टंगा पुतला जिसमें सुइयां लगी थीं बरामद किया था। मक्खनपुर पुलिस ने तांत्रिक को 14 मई 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।