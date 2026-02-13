Hindustan Hindi News
तंत्रमंत्र में पांच लोगों की हत्या करने वाले कमरुद्दीन पर कसा शिकंजा, फास्टट्रैक में चलेगा केस

Feb 13, 2026 01:57 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद निवासी तांत्रिक कमरुद्दीन जो लोगों को धनवर्षा का सपना दिखाकर अपने जाल में फंसाता था और फिर तंत्र मंत्र के दौरान लोगों को जहरीला पदार्थ खाने की चीजों में देकर मार डालता और उनके पास से रुपयों को समेटकर भाग जाता था। 

यूपी के फिरोजाबाद निवासी तांत्रिक कमरुद्दीन जो लोगों को धनवर्षा का सपना दिखाकर अपने जाल में फंसाता था और फिर तंत्र मंत्र के दौरान लोगों को जहरीला पदार्थ खाने की चीजों में देकर मार डालता और उनके पास से रुपयों को समेटकर भाग जाता था। दिल्ली में परिवार के तीन लोगों की हत्या करने के मामले में तांत्रिक की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस आरोपी पर शिकंजा कस रही है वहीं फिरोजाबाद में भी उसके ऊपर दो लोगों की हत्या करने के मामले में कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने हत्या के पूरे मामले को फास्टट्रैक में चलाने के साथ ही जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाने की तैयारी कर ली है।

साक्ष्य जुटाने में लगी है दिल्ली पुलिस

दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाई ओवर पर रविवार को खड़ी कार में 3 लोगों के शव मिले थे। पुलिस ने तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। कमरुद्दीन ने तंत्र-मंत्र के जरिए धनवर्षा कराने का झांसा देकर रणधीर, शिव विनय और लक्ष्मी को लड्डू में सल्फास और नींद की गोली मिलाकर खिलाकर मार डाला था।

दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी में आठ फरवरी को हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने 72 वर्षीय तांत्रिक कमरुद्दीन पुत्र नसरुद्दीन निवासी अजमेरी गेट आकाश वाणी रोड थाना रामगढ़ को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस तांत्रिक को गुरुवार को फिरोजाबाद लेकर आई थी। पुलिस उसे उसके मकान पर रामगढ़ क्षेत्र में लेकर गई। वहां परिवारजनों तथा मोहल्ले के लोगों से कई बिंदुओं पर पूछताछ की थी।

फिरोजाबाद में आपरेशन कन्विक्शन के तहत होगी पैरवीः सीओ

तांत्रिक कमरुद्दीन ने किसान रामनाथ (55) निवासी नगला गोकुल एका व राजमिस्त्री पूरन (45) निवासी इंदिरा नगर रहना थाना उत्तर को तन्त्र मन्त्र व जहरीला पदार्थ देकर आत्महत्या के लिए उकसाया था। 9 मई 2025 को रामनाथ व पूरन को मक्खनपुर स्थित फारूखी ग्लास के सामने एक बाउंड्री में बुलाकर तंत्र मंत्र किया था। इसके बाद दोनों को जहरीला लड्डू खिलाकर मार डाला था। पुलिस ने घटनास्थल से दो ग्लास पानी, नीबू, बूंदी के लड्डू बरामद किए थे। एक पेड़ पर टंगा पुतला जिसमें सुइयां लगी थीं बरामद किया था। मक्खनपुर पुलिस ने तांत्रिक को 14 मई 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अभियुक्त को 9 सितम्बर 2025 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जमानत दी गयी थी जब से अभियुक्त गाजियाबाद में रहने लगा था। सीओ सिटी फिरोजाबाद प्रवीन कुमार ने बताया कि कमरुद्दीन ने दिल्ली से पहले फिरोजाबाद के मक्खनपुर में तंत्रविद्या के दौरान जहरीला लड्डू देकर दो लोगों की हत्या की थी। मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत फिरोजाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में मक्खनपुर पुलिस द्वारा ठोस पैरवी की जा रही है। कमरुद्धीन को ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र कड़ी सजा दिलाए जाने के लिए पुलिस जुटी है।

