गैंगस्टर को छोड़ किसान की भूमि पर कुर्की बोर्ड, गैंग लीडर की जगह पत्नी का मकान सील

यूपी के फिरोजाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अशोक कुमार की संपत्ति को बुधवार की देर शाम कुर्क करना था। इसकी जमीन पर पुलिस को कुर्की का बोर्ड भी लगाना था। कार्रवाई करने के बाद गुरुवार को पता चला कि जिस संपत्ति को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्क किया है वह तो गैंगस्टर के आरोपी की बजाए किसान की है।

अब पुलिस इसे कार्रवाई से मुक्त करने के लिए धारा 15/1 की कार्रवाई करते हुए आरोपी की सही संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई में जुटी है। जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद ने फरिहा पुलिस को एक आदेश जारी किया कि गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अशोक कुमार पुत्र रामशरण निवासी शेखूपुर नैपई थाना रामगढ़ की संपत्ति को कुर्क किया जाए। यह आरोपी गैंग लीडर गोल्डी उर्फ बबलू राठौर के गैंग का सदस्य है।

जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार की शाम को कार्रवाई की तो अशोक की संपत्ति की जगह रामशरन यादव निवासी नगला मोती थाना दक्षिण की संपत्ति को कुर्क करते हुए उस पर बोर्ड लगा दिया। गुरुवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो अपनी गलती का अहसास हुआ। अब मामले में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अशोक कुमार की सही संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी की जा रही है।

वहीं गलत तरीके से जब्त की गई रामशरण यादव की संपत्ति से कुर्क का बोर्ड हटाने और धारा 15/1 के तहत कार्रवाई कर इसको कार्रवाई से मुक्त करने की तैयारी चल रही है। सीओ सिटी प्रवीन तिवारी ने बताया कि कुर्क की कार्रवाई उपनिबंधक सदर तहसील की रिपोर्ट के आधार पर की थी। अब मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

गैंग लीडर के बजाय पत्नी के मकान पर लगा दी सील, तोड़ी थाना फरिहा पुलिस ने बुधवार की दोपहर में ढोल नगाड़े बजाकर थाना दक्षिण के सुहागनगर स्थित गैंग लीडर अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू की लाखों रुपये की संपत्ति के रूप में बने मकान को सील कर दिया। कार्रवाई करके तहसील और थाना पुलिस के अधिकारी चले गए लेकिन देर शाम जब कोर्ट से घर पहुंची गैंग लीडर की पत्नी ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि पति की बजाए वह उसके मकान को सील करके चले गए हैं तो अधिकारी देर रात फिर दौड़े। देर रात महिला के मकान की सील तोड़ी और बोर्ड को हटाया। फिर सामने के मकान को सील करने की कार्रवाई की गई।