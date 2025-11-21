Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Firozabad Police Seized Farmers land and Criminal Wife Land istead of Gangsters
गैंगस्टर को छोड़ किसान की भूमि पर कुर्की बोर्ड, गैंग लीडर की जगह पत्नी का मकान सील

गैंगस्टर को छोड़ किसान की भूमि पर कुर्की बोर्ड, गैंग लीडर की जगह पत्नी का मकान सील

संक्षेप:

यूपी के फिरोजाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अशोक कुमार की संपत्ति को बुधवार की देर शाम कुर्क करना था। इसकी जमीन पर पुलिस को कुर्की का बोर्ड भी लगाना था।

Fri, 21 Nov 2025 01:01 PMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, फिरोजाबाद
share Share
Follow Us on

यूपी के फिरोजाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अशोक कुमार की संपत्ति को बुधवार की देर शाम कुर्क करना था। इसकी जमीन पर पुलिस को कुर्की का बोर्ड भी लगाना था। कार्रवाई करने के बाद गुरुवार को पता चला कि जिस संपत्ति को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्क किया है वह तो गैंगस्टर के आरोपी की बजाए किसान की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अब पुलिस इसे कार्रवाई से मुक्त करने के लिए धारा 15/1 की कार्रवाई करते हुए आरोपी की सही संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई में जुटी है। जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद ने फरिहा पुलिस को एक आदेश जारी किया कि गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अशोक कुमार पुत्र रामशरण निवासी शेखूपुर नैपई थाना रामगढ़ की संपत्ति को कुर्क किया जाए। यह आरोपी गैंग लीडर गोल्डी उर्फ बबलू राठौर के गैंग का सदस्य है।

ये भी पढ़ें:इंटरनेट केबल में फंसकर घिसटी स्कूटी, कोचिंग से लौट रहे दसवीं के छात्र की मौत

जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार की शाम को कार्रवाई की तो अशोक की संपत्ति की जगह रामशरन यादव निवासी नगला मोती थाना दक्षिण की संपत्ति को कुर्क करते हुए उस पर बोर्ड लगा दिया। गुरुवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो अपनी गलती का अहसास हुआ। अब मामले में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अशोक कुमार की सही संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी की जा रही है।

वहीं गलत तरीके से जब्त की गई रामशरण यादव की संपत्ति से कुर्क का बोर्ड हटाने और धारा 15/1 के तहत कार्रवाई कर इसको कार्रवाई से मुक्त करने की तैयारी चल रही है। सीओ सिटी प्रवीन तिवारी ने बताया कि कुर्क की कार्रवाई उपनिबंधक सदर तहसील की रिपोर्ट के आधार पर की थी। अब मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

गैंग लीडर के बजाय पत्नी के मकान पर लगा दी सील, तोड़ी

थाना फरिहा पुलिस ने बुधवार की दोपहर में ढोल नगाड़े बजाकर थाना दक्षिण के सुहागनगर स्थित गैंग लीडर अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू की लाखों रुपये की संपत्ति के रूप में बने मकान को सील कर दिया। कार्रवाई करके तहसील और थाना पुलिस के अधिकारी चले गए लेकिन देर शाम जब कोर्ट से घर पहुंची गैंग लीडर की पत्नी ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि पति की बजाए वह उसके मकान को सील करके चले गए हैं तो अधिकारी देर रात फिर दौड़े। देर रात महिला के मकान की सील तोड़ी और बोर्ड को हटाया। फिर सामने के मकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

फरिहा पुलिस ने गैंग लीडर गोल्डी राठौर की 2 करोड़ 01 लाख 28 हजार पन्द्रह रुपये की अचल सम्पत्ति को बुधवार को कुर्क करने की कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ जसराना में मुकदमा दर्ज था। गोल्डी की अन्य संपत्तियों में सुहागनगर थाना दक्षिण में स्थित मकान भी शामिल था। मकान को सील करने की कार्रवाई करते समय ढोल नगाड़े बजाए गए। मकान के मुख्य गेट पर सील करते हुए जंजीर से ताला डाला गया और पास में ही एक कुर्की का बोर्ड लगा दिया। पुलिस और तहसील के अधिकारी अपनी कार्रवाई करके चले गए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Firozabad News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |