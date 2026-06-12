शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव करने वाले दो नाबालिग हिरासत में, यूपी पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा
गुरुवार शाम को फिरोजाबाद में स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना में पुलिस की सात टीमें अराजक तत्वों की तलाश में जुटी थीं। अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर रात 12 बजे एक को हिरासत में ले लिया गया था। शुक्रवार को एक और को हिरासत में लिया गया है।
यूपी के टूंडला में स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव कर यात्रियों की जान जोखिम में डालने की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दो बाल अपचारियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार 11 जून को गाड़ी संख्या 12003 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जब पेमेश्वर गेट के निकट खंभा संख्या 1230/05 के पास से गुजर रही थी, तभी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रेन पर पत्थर फेंका गया। पथराव से कोच की खिड़की का शीशा टूट गया, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। मामले में थाना रसूलपुर में रेलवे एक्ट की धारा 152 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।
घटना को गंभीरता से लेते हुए एडीजी आगरा जोन, डीआईजी आगरा रेंज तथा एसएसपी फिरोजाबाद आदित्य लांग्हे के निर्देशन में 10 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने आसपास के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और गहन जांच-पड़ताल की। जांच में सामने आया कि रेलवे ट्रैक के आसपास कूड़ा बीन रहे तीन बाल अपचारियों ने ट्रेन गुजरने के दौरान पत्थर उठाकर शताब्दी एक्सप्रेस पर फेंके थे। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे आसफाबाद फाटक के पास से दो बाल अपचारियों को हिरासत में ले लिया। तीसरे बाल अपचारी की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है।
पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए बाल अपचारियों के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना रसूलपुर, दक्षिण थाना, सर्विलांस सेल, एसओजी तथा जीआरपी की संयुक्त टीम शामिल रही। टूंडला थाना रसूलपुर पुलिस ने स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव कर यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले दो बाल अपचारियों को हिरासत में लिया है। घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। दोनों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि एक अन्य बाल अपचारी की तलाश जारी है।
कोच में थे संघ प्रमुख मोहन भागवत
लखनऊ से नई दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर गुरुवार की देर शाम पत्थरबाजी हुई। पत्थर एक्जीक्यूटिव क्लास के उस कोच पर जाकर लगा, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत यात्रा कर रहे थे। सरसंघचालक मोहन भागवत स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के कोच ई-1 में यात्रा कर रहे थे। देर शाम करीब 7.20 बजे फिरोजाबाद आउटर से गुजरते समय कोच ई-1 पर पत्थर लगा था
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें