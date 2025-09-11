त्योहारों से पहले चलेगा अभियान, सभी वार्डों में घर-घर जाएंगी टीमें, लेंगी ये जानकारियां

यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम संचारी रोग के अलावा त्योहारों के पहले अभियान चलाने जा रहा है। नगर निगम की टीमें घर-घर जाएंगी। लोगों से समस्याओं की जानकारी लेंगी और उनका समाधान करेंगी।

यूपी के फिरोजाबाद में संचारी रोगों के अलावा त्योहारों को देखते हुए पहले सभी वार्डों में सफाई के अलावा शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए गुरुवार से सभी वार्डों में नगर निगम की टीमें घर-घर दस्तक देकर समस्याओं की जानकारियां लेंगी। उनका मौके पर निस्तारण किया जाएगा। नगर निगम अभियान को लेकर बुधवार को जीवाराम हाल में आयोजित बैठक के दौरान महापौर कामिनी राठौर एवं नगर आयुक्त ऋषिराज ने निर्देश दिए।

महापौर ने कहा कि संचारी रोगों के दृष्टिगत सभी वार्डों में साफ सफाई एवं लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराने में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्षदगणों, जनप्रतिनिधियों एवं जनता से प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाए।

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत नगर निगम की टीमें डोर टू डोर जाकर लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेंगी। नगर आयुक्त ने अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा कहा कि अभियान के दौरान विशेष सफाई व्यवस्था, शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं जनता की मूलभूत सुविधाओं और सुनिश्चित करना ही मुख्य उद्देश्य है।