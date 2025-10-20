युवती को शादी का झांसा देकर साथ ले गया युवक, कई बार किया रेप और फिर शादी से इनकार

संक्षेप: यूपी के फिरोजाबाद में एक युवक ने युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ संबंध बनाता रहा। इसके बाद बहला फुसलाकर भगा ले गया। अब युवती से शादी करने से इनकार करने लगा तो युवती ने आरोपी के खिलाफ थाना रसूलपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया।

यूपी के फिरोजाबाद में एक युवक ने युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ संबंध बनाता रहा। इसके बाद बहला फुसलाकर भगा ले गया। अब युवती से शादी करने से इनकार करने लगा तो युवती ने आरोपी के खिलाफ थाना रसूलपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार रसूलपुर प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि एक युवती के साथ एक युवक ने शादी का झांसा दिया और उसके साथ प्रेम संबंध बना लिए। इसके बाद वह युवती की अस्मत से खिलवाड़ करता रहा। सन 2023 में आरोपी युवक अपने साथ युवती को बहला फुसलाकर ले गया था। युवती ने अब युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कहा है कि युवक ने शादी का झांसी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद टीमों का गठन किया और आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया।