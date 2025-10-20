Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Firozabad Man Took Girl on pretext of Marriage Raped her left saying no to wedding
युवती को शादी का झांसा देकर साथ ले गया युवक, कई बार किया रेप और फिर शादी से इनकार

संक्षेप: यूपी के फिरोजाबाद में एक युवक ने युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ संबंध बनाता रहा। इसके बाद बहला फुसलाकर भगा ले गया। अब युवती से शादी करने से इनकार करने लगा तो युवती ने आरोपी के खिलाफ थाना रसूलपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया।

Mon, 20 Oct 2025 08:09 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद में एक युवक ने युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ संबंध बनाता रहा। इसके बाद बहला फुसलाकर भगा ले गया। अब युवती से शादी करने से इनकार करने लगा तो युवती ने आरोपी के खिलाफ थाना रसूलपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार रसूलपुर प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि एक युवती के साथ एक युवक ने शादी का झांसा दिया और उसके साथ प्रेम संबंध बना लिए। इसके बाद वह युवती की अस्मत से खिलवाड़ करता रहा। सन 2023 में आरोपी युवक अपने साथ युवती को बहला फुसलाकर ले गया था। युवती ने अब युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कहा है कि युवक ने शादी का झांसी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद टीमों का गठन किया और आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया।

प्रभारी निरीक्षक के अनुसार आरोपी के बारे में पुलिस को पता चला था। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर उसे रेलवे रोड के किनारे गली नंबर 2 नीबू वाला बाग के पास से पकड़ा है। पकड़े गए अभियुक्त का नाम आर्यन गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता बताया है। वह गली नंबर 14 एकतानगर थाना रसूलपुर का निवासी है। उसके खिलाफ धारा 69 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। युवती का कहना है कि युवक ने उससे शादी का वादा किया था और संबंध बनाने के बाद शादी से मना कर दिया।

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
