युवक की बेरहमी से हत्या, ट्यूबवेल की कोठरी से मिला सिर कटा बिना कपड़ों का शव

यूपी के फिरोजाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। तीन दिन से लापता चल रहे युवक का सिर कटा नग्न शव मंगलवार को नारखी के एक गांव के बाहर स्थित पूर्व प्रधान के ट्यूबवेल की कोठरी से बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई।

Jan 11, 2026 01:23 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। तीन दिन से लापता चल रहे युवक का सिर कटा नग्न शव मंगलवार को नारखी के एक गांव के बाहर स्थित पूर्व प्रधान के ट्यूबवेल की कोठरी से बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान होने के बाद उसके सिर की खोज के लिए आसपास के खेतों में टीम जुटी हुई है। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है।

थाना उत्तर क्षेत्र के लक्ष्मी नगर निवासी 26 वर्षीय सौरभ सिंह पुत्र भोजराज सिंह बीते तीन दिनों से घर से लापता था। परिजनों द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। मंगलवार सुबह ग्रामीणों को नारखी के जाखई में ट्यूबवेल की कोठरी से तेज दुर्गंध और खून के निशान दिखाई दिए। अंदर जाकर देखने पर युवक का अर्धनग्न और सिर कटा नग्न शव पड़ा मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही थाना नारखी पुलिस, क्षेत्राधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस का मानना है कि युवक की कहीं और निर्मम हत्या कर शव को यहां लाकर फेंका है, ताकि पहचान और सुराग मिटाए जा सकें। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और युवक के मोबाइल कॉल डिटेल्स भी निकाले जा रहे हैं। परिजनों और गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक अंतिम बार किसके साथ देखा गया था।

एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि थाना नारखी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जारखी में पूर्व प्रधान जयवीर के ट्यूबैल पर सौरभ का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारी मय फील्ड यूनिट टीम के मौके पर पहुँचे। साक्ष्य संकलन कर एवं मृत्यु के सही समय का पता लगाने को शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना नारखी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। गायब सिर की तलाश में खेतों में पुलिस की टीम जुटी है।

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
