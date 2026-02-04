Hindustan Hindi News
शक और संपत्ति के कारण बेटे को उतारा मौत के घाट, पत्नी की भी करना चाहता था हत्या

Feb 04, 2026 02:23 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में बेटे की बेरहमी से हत्या करने वाले पिता ने खौफनाक साजिश रची थी। उसको शक था कि बेटा उसका नहीं है और बेटे के नाम पर उसने संपत्ति नाम कर खुद संरक्षक बना था। इसलिए युवक ने साजिश रची कि स्कूल से पढ़कर आने वाले बेटे और स्कूल से पढ़ाकर लौटने वाली पत्नी दोनों की हत्या कर देगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बेटे का शव संदूक में छिपाते समय पत्नी अचानक घर पहुंच गई और उसको सामने देख खून से सने हंसिया को लेकर भाग गया था। अगर पत्नी को आने में थोड़ी देरी हो जाती तो पति उसकी भी हत्या कर देता। पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ करने और हंसिया को बरामद करने के बाद जेल भेज दिया।

थाना मक्खनपुर क्षेत्र में दो फरवरी की दोपहर में सब्जी मंडी से श्रीराम ग्लास फैक्ट्री की तरफ जाने वाले मार्ग पर बने मकान में 12 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस ने घर में और आसपास के प्लाटों में खोजबीन करने के बाद बालक का शव कई घंटे बाद घर के अंदर बक्शे में बंद मिला था। मृतक मयंक की मा उर्मिला की तहरीर पर आरोपी पति राजेश कुमार लोधी पुत्र रामकिशन निवासी जिजौली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या के समय मयंक की मां प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने गई थी और बहन ट्यूशन गई थी।

एसएसपी सौरभ दीक्षित ने आरोपी की गिरफ्तारी को चार टीमों का गठन किया। एसपी देहात अनुज चौधरी और सीओ अनिवेश कुमार, थानाध्यक्ष चमन कुमार शर्मा ने टीमों को लगाया। टीमों ने फरार अभियुक्त राजेश कुमार (44) को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर कांच फैक्ट्री से स्टेशन की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते में सरसों के खेत से हंसिया बरामद कर लिया। आरोपी को बुधवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया।

अभियुक्त राजेश कुमार ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी शादी करीब 22 वर्ष पूर्व उर्मिला के साथ हुई थी। राजेश कुमार शराब पीने का आदी था जिसके चलते उसका पत्नी से विवाद रहता था। उसकी पत्नी व पत्नी के मायके वालों ने अभियुक्त के पिता रामकिशन से मकान को मृतक मयंक के नाम पर बैनामा कराया था जिसका संरक्षक स्वयं राजेश कुमार था। उर्मिला राजेश की शिकायत राजेश के परिवार वालों से भी करती थी । शादी के करीब 6 साल बाद अभियुक्त की पत्नी विवाद के चलते काफी समय अपने मायके में रही। इस बीच उसका ससुराल मे आना जाना कभी कभी होता था।

राजेश को शक था कि मयंक उसका बेटा नहीं

राजेश ने पुलिस को बताया कि उसको संदेह था कि मयंक उसका पुत्र नहीं है। इसी के चलते इसी के चलते अभियुक्त राजेश कुमार ने दो फरवरी को प्लान किया कि अपनी पत्नी उर्मिला व बेटा मयंक की हत्या कर देगा। पत्नी रोजाना शाम 3 बजे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाकर आती थी तथा बेटी महिमा जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कोचिंग के लिए जाती थी। प्लान के अनुसार घर की छत पर बैठकर राजेश ने पत्नी और बेटे का इंतजार किया। दोपहर 2 बजे मेरा बेटा मयंक स्कूल से घर आया और घर पर ही कमरे में फोन में गेम चलाने लगा। मयंक को हंसिया से उसके सिर पर वार किया जिसके बाद मयंक कमरे से बाहर भागा लेकिन सीढियों के पास जाकर गिर गया। जिसके बाद मयंक के ऊपर हंसिया से लगातार सिर व चेहरे व उसके पूरे शरीर पर 25-30 प्रहार किए।

मयंक पूरी तरह लहू लुहान हो गया और उसकी मौत हो गई। बोरे से फर्श पर पडे खून को साफ किया। अपने ऊपरी छत से खून से सने बोरे व खून से सने अपने लोवर को पास के खाली प्लाट में फैंक दिया। उसके बाद मयंक के शव को हसिया के साथ नीचे लेकर आया तथा शव को नीचे रखे सन्दूक में रखकर ताला बन्द कर रहा था तभी पत्नी उर्मिला आ गयी। उसने हाथ में खून से सनी हंसिया को देख लिया। राजेश घबरा गया और पत्नी को नहीं मार सका। हंसिया लेकर फैक्ट्री के रास्ते मौके से भाग गया था तथा हंसिया को फैक्ट्री के आगे स्टेशन की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर सरसों के खेत में फैंक दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने मोती फैक्ट्री से स्टेशन की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्थित सरसों के खेत से हंसिया को बरामद किया। राजेश ने बताया कि बेटे मयंक की हत्या सम्पत्ति व स्वयं का पुत्र न होने के सन्देह में किया था।

