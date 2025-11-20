Hindustan Hindi News
पत्नी पर शक के चक्कर में बेटे की जहर देकर हत्या, कहा- मेरे नहीं हैं बच्चे, मार दूंगा

संक्षेप: यूपी के फिरोजाबाद में एक पिता ने अपने की बेटे की हत्या कर दी। उसे अपनी पत्नी पर शक था और उसका कहना था कि बच्चे उसके नहीं है न्यायालय ने बेटे की हत्या के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया।

Thu, 20 Nov 2025 09:21 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद में एक पिता ने अपने की बेटे की हत्या कर दी। उसे अपनी पत्नी पर शक था और उसका कहना था कि बच्चे उसके नहीं है न्यायालय ने बेटे की हत्या के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना मक्खनपुर के साती निवासी लक्ष्मी शंकर ने अपनी पुत्री निर्मला की शादी 12 वर्ष पूर्व सुनील पुत्र भगवान सिंह निवासी शाहदरा चुंगी एत्माद्दौला आगरा के साथ की थी।

निर्मला ने इस दौरान दो बेटे तथा दो बेटियों को जन्म दिया। सुनील अपनी पत्नी पर बदचलन होने का लांछन लगाने लगा। उसका मानना था कि दोनों लड़के उसके नहीं है। वह उनको मार देगा। डर के कारण निर्मला मायके आ गई। वह तीन वर्षों तक मायके रही। सुनील 18 अप्रैल 2022 को ससुराल लोडर टेंपो लेकर आया। वह रात को वहीं सोया। उसने बेटे डेविट को मार दिया और ससुराल से चला गया।

लक्ष्मीशंकर ने दामाद सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में 302, 328 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद सुनील के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4 साक्षी शर्मा की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी भूपेंद्र राठौर ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे 302 तथा 328 का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 55 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

