बीमारी से भाई की मौत के गम में दूसरा ट्रेन के आगे कूदा, शव मिलने पर मचा कोहराम

संक्षेप:

यूपी के फिरोजाबाद में दो भाई एक साथ रहते थे। दोनों ने एक दूसरे के सुख के लिए शादी नहीं की। एक भाई को बीमारी क्या लगी उसकी मौत हो गई। इसको दूसरा भाई सहन नहीं कर पाया और उसने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।

Fri, 21 Nov 2025 02:12 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद में दो भाई एक साथ रहते थे। दोनों ने एक दूसरे के सुख के लिए शादी नहीं की। एक भाई को बीमारी क्या लगी उसकी मौत हो गई। इसको दूसरा भाई सहन नहीं कर पाया और उसने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई दोनों भाइयों के प्रेम की चर्चाएं करते दिखे। पुलिस ने शवों का पीएम कराया है।

थाना मटसेना क्षेत्र के दौकेली निवासी 48 वर्षीय राजेंद्र उर्फ राजू पुत्र ज्ञान सिंह और उसका छोटा भाई 40 वर्षीय कृपाल सिंह चूड़ी जुड़ाई का काम करते थे। दोनों एक साथ रहते थे। कृपाल सिंह कुछ समय पहले गिर पड़ा था। उसके बाद वह बीमार पड़ गया। बीमारी के दौरान उसका बड़ा भाई उसकी सेवा करता रहा।

बीमारी के चलते कृपाल सिंह की बुधवार की देर रात मौत हो गई। उसकी मौत से राजेन्द्र उर्फ राजू काफी व्यथित हो गया। राजेंद्र भोर में रेलवे लाइन पर पहुंच गया। उसने मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। बाद में वहां काफी लोग एकत्रित हो गए। पुलिस दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर आई।

शव मिलने के बाद पता चला घटना के बारे में

राजेंद्र ने गुरुवार की अलसुबह ही आत्महत्या की थी। ट्रेन के पास में एक शव पड़े होने की सूचना मिली। जब उसकी पहचान हुई तो राजेंद्र के रूप में ग्रामीणों ने पहचान लिया। तब पता चला कि भाई की मौत से व्यथित होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

पांच भाई, दो अलग रहते हैं शादी के बाद

ग्रामीणों ने बताया कि राजेंद्र व कृपाल सिंह पांच भाई थे। बड़े भाई रमेश की कैंसर से मौत हो गई थी। दो छोटे भाई मुनेश व बिजनेश अलग रहते हैं। दोनों शादी शुदा हैं। राजेश व कृपाल सिंह की शादी नहीं हुई थी। दोनों एक साथ ही रहते थे। दोनों ही शराब के आदी थे। लोगों की माने तो दोनों एक दूसरे को काफी चाहते थे। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

