दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो बीच बाजार पत्नी को रोककर तीन तलाक, मारपीट के बाद धमकी देकर भागा

संक्षेप:

फिरोजाबाद में एक पति ने बाजार में पत्नी को रोककर उसे तीन तलाक दे दिया। दोनों की शादी को अभी चार साल भी नहीं हुए हैं। लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने के कारण पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया और मारपीट की। पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

Sun, 30 Nov 2025 10:01 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ क्षेत्र में करीब चार साल पहले निकाह के बाद संजोए सपनों के साथ राहेमीन ससुराल पहुंची तो यहां पर दहेज के दानव ने सभी ख्वाब तोड़ दिए। ससुराल में उसका मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न शुरू हुआ तो इससे बचने के लिए मायके आ गई, लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहे, लेकिन बीते दिनों रिश्तेदारी में शिकोहाबाद जाने पर पति ने अपने साथियों के साथ बीच बाजार विवाहिता एवं उसकी मां को रोक कर तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया तथा पीड़िता से मारपीट की।

एसएसपी से शिकायत के बाद थाना रामगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। थाना रामगढ़ के ताड़ो वाली बगिया निवासी राहेमीन का निकाह 21 फरवरी को नई बस्ती बोझिया शिकोहाबाद निवासी जीशान पुत्र अकील के साथ हुआ था। राहेमीन का कहना है कि निकाह के बाद से ही ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। प्रार्थिया का ससुरालीजन शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न करने लगे। इसके चलते पीड़िता काफी वक्त से अपने मायके में रह रही है।

आरोप है कि 21 जनवरी को शाम छह बजे पीड़िता अपनी मां के साथ रिश्तेदारी में शिकोहाबाद स्थित मैनपुरी चौराहा पर गई थी। 22 जनवरी को शाम छह बजे करीब वह शिकोहाबाद मैनपुरी चौराहा पर बाजार करने के लिए गई तो उसका पति जीशान, देवर जुल्फकार एवं दो अज्ञात व्यक्ति भी वहां पर आए तथा उसके साथ गाली-गलौज करने लगे।

पीड़िता के रोकने पर भी बीच बाजार में ही तीन बार तलाक तलाक... तलाक... बोल कर तीन तलाक दे दिया। इसके बाद पति एवं देवर ने सरेराह उसके साथ गाली-गलौज करते हुए थप्पड़ मारते हुए कहा कि अब वह तलाकशुदा है तथा ज्यादा बोली तो जान से मार देंगे। इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई तो जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

