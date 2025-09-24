बच्चे फ्री पढ़ेंगे, विदेश से पैसा मिलेगा... पत्नी पर धर्मांतरण का दबाव, पति ने की जान से मारने की कोश

फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में एक युवक ने महिला से धोखाधड़ी कर शादी कर ली। बाद में पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। महिला अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। वहा भी पहुंचकर पति ने पत्नी को धमकाया।

फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में एक युवक ने महिला से धोखाधड़ी कर शादी कर ली। बाद में पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। महिला अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। वहा भी पहुंचकर पति ने पत्नी को धमकाया। महिला ने थाने पहुंच पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

थाना पचोखरा के गांव छिकाऊ निवासी जमुना देवी पुत्री रामजीलाल की 11 साल पूर्व बृजमोहन उर्फ बीएम मैसी पुत्र रामचरन निवासी आनंद नगर, न्यू रेलवे कालौनी टूण्डला थाना टूण्डला के विवाह साथ हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद बाद महिला ने दो पुत्रियों को जन्म दिया। पति ने एक पुत्री का नाम डेजी तथा दूसरी का नाम डौनल रखा।

जमुना देवी अशिक्षित महिला है। उसने बच्चियों के नामकरण को लेकर आपत्ति की। दूसरी पुत्री पैदा होने के कुछ समय बाद पति ने घर में क्रिश्चियन ईशु की बड़ी फोटो लगा दी। वह पत्नी पर ईसाई धर्म अपना कर प्रभु इशू की पूजा करने का दवाब डालने लगा। हिन्दू देवी देवताओं की पूजा करने पर पत्नी को बुरी तरह से लात घूसों से मारने पीटने लगा। बड़ी बच्ची डेजी समझदार हो गयी।

पति उसे जबरदस्ती चर्च ले जाता। नहीं जाने पर बुरी तरह से धमकाता था। पत्नी का आरोप है कति एक साल पूर्व डेजी को चर्च ले गया। वहां उससे कहा कि अब तुम क्रिश्चियन हो। इसके बाद बड़ी बेटी डेजी से भी ईशु के फोटो के सामने केक कटवाकर केंडिल से पूजा कराने लगा। जमुना देवी विरोध करती थी, तो वह कहता था कि ईसाई बनने से बच्चे स्कूल में फ्री पढ़ेंगे और विदेश से पैसा मिलेगा। वह भी विवाह से पूर्व हिन्दू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना चुका हूँ। ईसाई धर्म छिपाकर अपने आप को हिन्दू बताकर धोखा से तुमसे एक योजना के तहत विवाह किया था।