दबंग की पिटाई से बेटे को बचाने आए पिता की पीट-पीटकर हत्या, गाय बांधने पर हुआ झगड़ा

यूपी में फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र में गली में गाय बांधने से मना करने पर दबंगों ने पहले बेटे को पीटा। जब उसका पिता उसको बचाने के लिए आया तो दबंगों ने पिता की पीट पीटकर हत्या कर डाली। चीख पुकार पर उसके परिवार वाले बचाने आए तो उनको धमकी देकर भगा दिया। तनाव को लेकर गांव में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

जसराना के सेवापुर में दबंगों ने शुक्रवार की शाम गली में गाय बांध दी। जिससे गली से निकलने में लोगों को परेशानी हो रही थी। उसी दौरान पड़ोसी माधव पुत्र राजपाल लोधी ने नीरज को गली से गाय खोलने को कहा। माधव की बात को सुनकर दबंगों का खून खौल गया और इसी बात पर नीरज व राहुल ने माधव को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। माधव की पिटाई की तो उसकी चीख पुकार को सुनकर पिता राजपाल भी मौके पर आ गया।

माधव का पिता राजपाल (45) बेटे को बचाने के लिए दबंगों से लड़ने लगा तो दबंगों ने बेटे को छोड़कर पिता राजपाल पर ही लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। उसको मरणाशन्न अवस्था में पहुंचा दिया। दबंगों ने उस पर लाठी डंडों से काफी देर तक हमला किया था। जसराना थाना प्रभारी राजेश कुमार पांडेय का कहना है कि मारपीट में दो भाइयों सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

दबंगई के बीच कोई बचाने नहीं आया था लाठी डंडों से जब दबंग राजपाल को मार रहे थे तो गांव का कोई भी व्यक्ति उसको बचाने के लिए नहीं आया और बेटा उसके पास ही जमीन पर पड़ा रहा। दबंगई के बाद परिवार के लोगों ने चीखपुकार सुनकर घटनास्थल की ओर आए तो दबंग भाग गए। मारपीट से राजपाल बेहोश हो गया था। परिजन उसे उपचार को चिकित्सक के पास ले गए।