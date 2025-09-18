बहन की ससुराल में भाई पर लाठी-डंडे-कुल्हाड़ी से हमला, पीट-पीटकर मार डाला

यूपी के फिरोजाबाद में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटी को बुलाने गए मायके वालों पर ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसमें विवाहिता का भाई गंभीर घायल हो गया। आगरा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

यूपी के फिरोजाबाद में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटी को बुलाने गए मायके वालों पर ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसमें विवाहिता का भाई गंभीर घायल हो गया। आगरा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं हमले में पिता सहित तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने हत्या में केस दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार आगरा के थाना पिनाहट के चिटमा रोड नौवूरा निवासी सियाराम ने बेटी पूरन देवी की शादी फिरोजाबाद के थाना बसई मुहम्मदपुर के अलादीपुरा निवासी ओमकार के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी में विवाद हो गया। मामले में पिनाहट थाने में मायके वालों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था और इसके बाद ससुरालीजन पूरन देवी को ससुराल ले आए थे।

पिता सियाराम मंगलवार को बेटे मुकेश (35) के साथ बाइक से बेटी को बुलाने आए थे। ससुराल में वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच पूर्व में चल रहे झगड़े को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि ससुराल वाले पूरन देवी को मायके नहीं भेजना चाह रहे थे। पति ओमकार, ससुर कमल सिंह, सास मीरा देवी व देवर भाई रामऔतार, अशोक, सुखराम आदि ने लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी से मायके वालों पर हमला कर दिया। सभी ने बुरी तरह लड़की के भाई को पीटा। इसके बाद गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।