UP Firozabad Man Beaten to Death by Sisters in laws Attacked with Sticks rod Axe बहन की ससुराल में भाई पर लाठी-डंडे-कुल्हाड़ी से हमला, पीट-पीटकर मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Firozabad Man Beaten to Death by Sisters in laws Attacked with Sticks rod Axe

बहन की ससुराल में भाई पर लाठी-डंडे-कुल्हाड़ी से हमला, पीट-पीटकर मार डाला

यूपी के फिरोजाबाद में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटी को बुलाने गए मायके वालों पर ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसमें विवाहिता का भाई गंभीर घायल हो गया। आगरा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, फिरोजाबादThu, 18 Sep 2025 11:10 AM
share Share
Follow Us on
बहन की ससुराल में भाई पर लाठी-डंडे-कुल्हाड़ी से हमला, पीट-पीटकर मार डाला

यूपी के फिरोजाबाद में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटी को बुलाने गए मायके वालों पर ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसमें विवाहिता का भाई गंभीर घायल हो गया। आगरा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं हमले में पिता सहित तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने हत्या में केस दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार आगरा के थाना पिनाहट के चिटमा रोड नौवूरा निवासी सियाराम ने बेटी पूरन देवी की शादी फिरोजाबाद के थाना बसई मुहम्मदपुर के अलादीपुरा निवासी ओमकार के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी में विवाद हो गया। मामले में पिनाहट थाने में मायके वालों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था और इसके बाद ससुरालीजन पूरन देवी को ससुराल ले आए थे।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले में 5 लाख वोटर आयोग के रडार पर,सत्यापन में कटेंगे नाम

पिता सियाराम मंगलवार को बेटे मुकेश (35) के साथ बाइक से बेटी को बुलाने आए थे। ससुराल में वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच पूर्व में चल रहे झगड़े को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि ससुराल वाले पूरन देवी को मायके नहीं भेजना चाह रहे थे। पति ओमकार, ससुर कमल सिंह, सास मीरा देवी व देवर भाई रामऔतार, अशोक, सुखराम आदि ने लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी से मायके वालों पर हमला कर दिया। सभी ने बुरी तरह लड़की के भाई को पीटा। इसके बाद गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

अस्पताल में इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। वहीं, लड़की के पिता भी घायल हैं। उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल का बयान दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Firozabad News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |