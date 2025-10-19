पत्नी से मारपीट कर तीन तलाक बोलकर भागा पति, दे गया जान से मारने की धमकी

संक्षेप: यूपी के फिरोजाबाद में एक विवाहिता का ससुराल में उत्पीड़न किया जा रहा है। पति उसकी मारपीट करता है। हद तब हो गई जब मारपीट करके पति तीन तलाक बोलकर भाग गया। इतना ही नहीं पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दे गया। पति के उत्पीड़न में उसका साथ सास, ससुर, देवर, जेठ, नदद और ननदोई भी देते हैं।

यूपी के फिरोजाबाद में एक विवाहिता का ससुराल में उत्पीड़न किया जा रहा है। पति उसकी मारपीट करता है। हद तब हो गई जब मारपीट करके पति तीन तलाक बोलकर भाग गया। इतना ही नहीं पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दे गया। पति के उत्पीड़न में उसका साथ सास, ससुर, देवर, जेठ, नदद और ननदोई भी देते हैं। विवाहिता ने पति समेत सभी के खिलाफ उत्पीड़न की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला थाना रसूलपुर का है।

यासमीन 22 साल पुत्री शहजाद निवासी गली नम्बर 6 नफीस मस्जिद के पास मोहल्ला हबीबगंज की शादी आसिफभ पुत्र शमशाद निवासी अब्बासिया कब्रिस्तान के सामने वाली गली मोहल्ला दुर्गेश नगर के साथ हुई थी। पांच नवम्बर 2024 को दोनों की शादी रस्मों के साथ कराई गई थी। दान दहेज भी दिया लेकिन ससुरालियों द्वारा विवाहिता का ससुराल में आने के बाद उत्पीड़न शुरू हो गया। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाने लगी। विवाहिता का आरोप है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है।