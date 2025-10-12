Hindustan Hindi News
UP Firozabad Husband Wife Suicide after dispute on Karvachauth 3 month old child left orphan

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, फिरोजाबादSun, 12 Oct 2025 07:25 AM
करवाचौथ पर झगड़े के बाद पति ट्रेन के आगे कूदा, पत्नी ने भी दी जान; 3 महीने की बच्ची अनाथ

यूपी के फिरोजाबाद में मटसेना थाना क्षेत्र में करवाचौथ की अगली सुबह शनिवार को पति ने घर से डेढ किमी दूर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर जान दे दी। उधर, पति की मौत की सूचना पाकर पत्नी ने भी घर में आत्महत्या कर ली। हालांकि महिला के मायके वालों का आरोप है कि महिला की हत्या की गई है। परिजनों ने बताया कि महिला ने सोलह शृंगार कर पति के लिए व्रत रखा था। पूजन किया, लेकिन देर रात पति-पत्नी में झगड़ा हो गया था।

थाना मटसेना के दबरई निवासी प्रमोद कुमार (28) पुत्र नेत्रपाल का उसकी पत्नी निशा (26) से शुक्रवार को करवाचौथ की रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद ज्यादा बढ़ने पर पति शनिवार सुबह घर से निकल गया। सुबह करीब 9 बजे उसने गांव से डेढ़ किमी दूर दौकेली से गुजर रही ट्रेन से कटकर जान दे दी।

करीब एक घंटे के बाद प्रमोद की पहचान हो सकी। उधर, पति की मौत की सूचना जब सुबह करीब 11 बजे निशा को मिली तो उसने भी जान दे दी। परिवार वालों ने बताया कि प्रमोद की दो साल पहले जसराना के मुस्तफाबाद के बहत निवासी निशा से शादी हुई थी। निशा ने तीन महीने पहले बच्ची को जन्म दिया था। पति से अनबन पर निशा एक महीने पहले मायके चली गई थी। वह करवाचौथ वाले दिन ही ससुराल आई थी। प्रमोद कांच फैक्ट्री में काम करता था। परिवार आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा था। सीओ सदर चंचल त्यागी ने बताया कि पति और पत्नी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। निशा के मायकेजनों ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी।

मायके वालों का आरोप, निशा को जहर दिया

मटसेना क्षेत्र में करवाचौथ पर पति पत्नी के विवाद के बाद पति द्वारा ट्रेन के आगे कूदकर जान देने और पत्नी का कमरे के अंदर शव मिलने पर पति कि वियोग में आत्महत्या करने की बात सामने आई थी। पुलिस को लोगों ने फांसी लगाने की बात कही लेकिन मायके वालों ने बेटी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। कमरे से जहर की शीशी मिलने की बात भी कही।

पुलिस ने जहर खाने के आरोप को भी जांच में शामिल करते हुए विवाहिता का विसरा भी प्रजर्व कराया है। पीएम में गले पर निशान दिखा लेकिन फंदे पर लटकना नहीं पाया। करवाचौथ की रात हुए विवाद के बाद थाना मटसेना के दबरई निवासी प्रमोद कुमार (28) ने गांव के पास से गुजर रही ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी तो वहीं उसकी पत्नी निशा (26) से पति की मौत की सूचना पर जान दे दी।

विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो निशा का शव कमरे में पड़ा मिला। उसके हाथों पर मेहंदी रची हुई थी और वह करवाचौथ को लेकर पूरा श्रृंगार किए हुई थी। थानाध्यक्ष विमिलेश त्रिपाठी ने पुलिस के साथ पहुंचकर आसपास के लोगों ने बातचीत की तो लोगों ने बताया कि दोनों के बीच शुक्रवार को कई बार विवाद हुआ था और शनिवार की सुबह भी विवाद होने पर पति आत्महत्या करने चला गया था।

मायके वालों को नहीं दी थी सूचना

मायके वालों ने पहुंचकर पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की जहर देकर हत्या की गई है। मायके वालों का आरोप है कि बेटी और दामाद की मौत की सूचना तक उनको नहीं दी गई थी। उनकी बेटी की पहले पति ने जहर देकर हत्या की है और फिर पति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। ससुरालियों के खिलाफ निशा के पिता ने थाने में तहरीर भी दी है।

सास करती थी निशा को परेशान

निशा के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी सास उसे परेशान करती थी। वह दबरई स्थित नरसरी में काम करती है। सास ने मकान को गिरवी रखवा दिया था। शादी में दी गई बाइक तक गिरवी रखी थी। सास अपने बेटे से कहती थी कि निशा को छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। तीन महीने पहले जब निशा ने बेटी को जन्म दिया तो उसने ही सारा खर्चा उठाया था। बेटी को परेशान करने के चलते ही वह एक महीने से मायके में थी। लगातार फोन करने पर निशा अपनी तीन माह की बेटी को मायके में छोड़कर पति के पास करवाचौथ को लेकर आ गई थी। उसकी बेटी की जहर देकर हत्या कर दी फिर खुद ट्रेन के आगे कूद गया। अब निशा की तीन माह की बेटी को लेकर मायके वाले परेशान हैं कि उसका लानन पालन कैसे होगा।

