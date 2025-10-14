Hindustan Hindi News
UP Firozabad half Encounter Gangster caught in Few hours after running from Hospital

हाफ एनकाउंटर में घायल गैंगस्टर सुबह फरार, यूपी पुलिस ने दोबारा मुठभेड़ में गोली मारकर पकड़ा

यूपी के फिरोजाबाद में पाॅक्सो और गैंगस्टर का आरोपी एक दिन पहले नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में मुठभेड़ में टांग में गोली मारकर पकड़ा था। सोमवार सुबह अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, फिरोजाबादTue, 14 Oct 2025 09:32 AM
यूपी के फिरोजाबाद में पाॅक्सो और गैंगस्टर का आरोपी एक दिन पहले नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में मुठभेड़ में टांग में गोली मारकर पकड़ा था। सोमवार सुबह अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। शाम को पुलिस ने ढूंढ़ निकाला और मुठभेड़ में दूसरी टांग में गोली मारकर धर दबोचा। लापरवाही पर एसआई, हेड कास्टेबल और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार रसूलपुर थाना क्षेत्र निवासी युवक ने रविवार को नौ साल की बेटी से दुष्कर्म के प्रयास में ओमनगर थाना लाइनपार निवासी गैंगस्टर संतोष पुत्र लाल सिंह पर केस दर्ज कराया था। देर शाम थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, महिला दरोगा अल्का रानी ने फतेहाबाद रोड बरी चौराहा के पास मुठभेड़ में उसे दबोचा। आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। सुरक्षा में एसआई धनपाल सिंह, हेड कास्टेबल कमल सिंह और सिपाही विशाल बाबू थे।

सोमवार सुबह 5.30 बजे आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने सुरक्षा कर रहे तीनों पुलिसवालों को निलंबित कर दिया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम को उसके नारखी के यूपीएसआईडीसी के पास होने की सूचना मिली। पुलिस पहुंची तो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दूसरी टांग में गोली लगने से फिर घायल हो गया।

रेप केस में आरोपी

बता दें कि थाना रसूलपुर पुलिस व मिशन शक्ति टीम ने सोमवार की देर शाम नौ साल की बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को चंद घंटों में ही पुलिस मुठभेड़ में दबोच लिया था। उसके पैर में गोली लगी थी। आरोपी को जिला अस्पताल में इलाज को भर्ती कराया लेकिन रात को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। फरार अभियुक्त को दबोचने के लिए पुलिस की कई टीमें शहरभर के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाले।