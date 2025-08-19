यूपी में सनसनीखेज वारदात, धारदार हथियार से लड़की की हत्या, मची चीख-पुकार

यूपी के फिरोजाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक लड़की की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उसका शव खेत में पड़ा मिला है। वारदात की जानकारी के बाद घर चीख-पुकार मच गई।

यूपी के फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र में एक किशोरी की धारदार हथियार से गले पर प्रहार कर हत्या कर दी। उसका शव खेत में पड़ा मिला है। किशोरी परिवार के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। पुलिस ने हत्या के सही समय की जानकारी करने और किस हथियार से गले पर प्रहार कर हत्या की गई है इसकी जानकारी के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हत्या के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया है। परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जसराना के नगला जाट निवासी इंद्रपाल सिंह खेती का काम करते हैं। उसकी दो बेटियां और एक बेटा है। सबसे छोटी बेटी नेहा बघेल (17) अपनी मां और बहन के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। रात को नेहा कब बिस्तर से जागी यह परिवार को पता नहीं चल पाया। मंगलवार की सुबह जब नेहा बिस्तर पर नहीं मिली तो परिवार ने समझा कि वह पशुओं को चारा डालने गई होगी या शौच के लिए चली गई होगी। गांव के लोग जब सुबह शौच के लिए खेतों की ओर गए तो गांव के बाहर नगला जाट और दिनौली गोरवा के बीच खेत में नेहा का शव पड़ा देखकर लोगों की भीड़ जुट गई।