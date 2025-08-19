UP Firozabad girl murdered with sharp weapon यूपी में सनसनीखेज वारदात, धारदार हथियार से लड़की की हत्या, मची चीख-पुकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में सनसनीखेज वारदात, धारदार हथियार से लड़की की हत्या, मची चीख-पुकार

यूपी के फिरोजाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक लड़की की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उसका शव खेत में पड़ा मिला है। वारदात की जानकारी के बाद घर चीख-पुकार मच गई। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 09:58 AM
यूपी के फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र में एक किशोरी की धारदार हथियार से गले पर प्रहार कर हत्या कर दी। उसका शव खेत में पड़ा मिला है। किशोरी परिवार के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। पुलिस ने हत्या के सही समय की जानकारी करने और किस हथियार से गले पर प्रहार कर हत्या की गई है इसकी जानकारी के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हत्या के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया है। परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जसराना के नगला जाट निवासी इंद्रपाल सिंह खेती का काम करते हैं। उसकी दो बेटियां और एक बेटा है। सबसे छोटी बेटी नेहा बघेल (17) अपनी मां और बहन के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। रात को नेहा कब बिस्तर से जागी यह परिवार को पता नहीं चल पाया। मंगलवार की सुबह जब नेहा बिस्तर पर नहीं मिली तो परिवार ने समझा कि वह पशुओं को चारा डालने गई होगी या शौच के लिए चली गई होगी। गांव के लोग जब सुबह शौच के लिए खेतों की ओर गए तो गांव के बाहर नगला जाट और दिनौली गोरवा के बीच खेत में नेहा का शव पड़ा देखकर लोगों की भीड़ जुट गई।

नेहा की गले पर धारदार हथियार से प्रहार करके हत्या की गई थी। परिवार के लोग सूचना पर खेत पर पहुंचे और चीख पुकार मच गई। सूचना पर थाना प्रभारी जसराना शेर सिंह पहुंचे और परिवार एवं ग्रामीणों से हत्या को लेकर जानकारी ली। सीओ जसराना राजेश गुनावत मौके पर पहुंचे और फारेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई। एसपी देहात त्रिगुण विशेन ने पहुंचकर परिवार से बात की और हत्या के कारणों का जानने का प्रयास किया। उन्होंने तीन टीमों का गठन किया है। शव के पोस्टमार्टम से यह जानकारी मिलेगी कि हत्या कब की गई होगी।

