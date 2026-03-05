Hindustan Hindi News
होली पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट-पथरबाजी, चली ईंटें

Mar 05, 2026 11:42 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
यूपी में फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव में होली के दिन रार में मारपीट और पथरबाजी हो गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने पथराव कर दिया।

यूपी में फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव में होली के दिन रार में मारपीट और पथरबाजी हो गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने पथराव कर दिया। घटना में एक ही परिवार के दो लोग घायल हो गए। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मनोज कुमार पुत्र विशेश्वर सिंह निवासी विकास बाजार नगला खंगर 2 मार्च छोटी होली की शाम को अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर सतेन्द्र पुत्र हाकिम सिंह, रोहित पुत्र सिंह, गौरव पुत्र सतेन्द्र सिंह, सत्यम पुत्र जितेन्द्र कुमार ने पीड़ित के साथ गाली गलौज कर दी। जब सतेंद्र ने अभद्रता का विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडे लेकर हमला कर दिया। इसी के बाद आरोपियों ने पथराव भी कर दिया। यह देखकर पीड़ित पक्ष अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में घुस गए।

कहा जा रहा है कि उसके बाद भी आरोपी पीड़ित के घर पर पथराव करने लगे। पीड़ित की मां सरला देवी बीच बचाव के लिए आयी तो उन्हें भी ईट मार दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट, पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

वहीं दूसरे पक्ष के रोहित पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी विकास बाजार का आरोप है कि उसके पड़ोसी मनोज, सनोज पुत्र विशेश्वर सिंह, अंशुल पुत्र सनोज कुमार, रिषभ पुत्र मनोज कुमार ने शराब के नशे में गाली गलौज कर दी। जब पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना में पीड़ित के साथ उसकी मां आदेश देवी घायल हो गई। आरोपी जाने से मारने की धमकी देकर भाग गए।

