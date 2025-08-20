UP Firozabad: Daughter was in objectionable condition with her lover in the field, father followed her and killed her खेत में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बेटी, पीछे-पीछे गए पिता ने देखा तो लड़की को मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Firozabad: Daughter was in objectionable condition with her lover in the field, father followed her and killed her

खेत में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बेटी, पीछे-पीछे गए पिता ने देखा तो लड़की को मार डाला

यूपी के फिरोजाबाद में पिता ने बेटी की हत्या कर दी। पीछे-पीछे गए पिता ने बेटी को खेत में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। आगबबूला होकर उसने कुल्हाड़ी से बेटी के गर्दन पर वारकर उसकी हत्या कर दी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान Wed, 20 Aug 2025 07:16 AM
यूपी के फिरोजाबाद में जसराना क्षेत्र में एक युवती को उसके पिता ने उसे कुल्हाड़ी से काट डाला। रात को घर में सोई बेटी अचानक उठकर बाहर गई तो पीछे-पीछे गए पिता ने उसे खेत में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। आगबबूला होकर उसने कुल्हाड़ी से बेटी के गर्दन पर वारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर लौटा। गांव वालों ने जब बेटी के शव की सूचना दी तो घटनास्थल पर पहुंचकर रोता बिलखता रहा। पुलिस जांच के बाद कड़ाई से पूछताछ में पिता टूट गया और सच बता दिया।

जसराना के नगला जाट निवासी इंद्रपाल सिंह खेती का काम करता है। उसकी दो बेटियां और एक बेटा है। सबसे छोटी बेटी नेहा बघेल (18) अपनी मां और बहन के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। रात को नेहा उठकर बाहर निकल गई। पिता जग गया और उसे शक हो गया कि बेटी प्रेमी से मिलने गई होगी।

पिता कुल्हाड़ी लेकर बेटी की खोजबीन के लिए निकला। उसने बेटी को खेत में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो आग बबूला हो गया। बेटी पर चिल्लाने लगा। इस बीच प्रेमी भाग गया लेकिन पिता ने गु्स्से में बेटी पर कुल्हाड़ी से वारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चुपचाप घर लौट आया और सामान्य व्यवहार करने लगा। मंगलवार की सुबह गांव के लोगों ने बेटी की हत्या की सूचना दी तो मौके पर पहुंचकर रोने-बिलखने का नाटक करता रह। थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। पुलिस ने तीन टीमें लगा दीं। कुछ ही घंटों में सबूतों के आधार पर पिता से पूछताछ शुरू की गई तो उसने बेटी की हत्या का सच बता दिया।

