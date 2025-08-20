खेत में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बेटी, पीछे-पीछे गए पिता ने देखा तो लड़की को मार डाला

यूपी के फिरोजाबाद में पिता ने बेटी की हत्या कर दी। पीछे-पीछे गए पिता ने बेटी को खेत में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। आगबबूला होकर उसने कुल्हाड़ी से बेटी के गर्दन पर वारकर उसकी हत्या कर दी।

यूपी के फिरोजाबाद में जसराना क्षेत्र में एक युवती को उसके पिता ने उसे कुल्हाड़ी से काट डाला। रात को घर में सोई बेटी अचानक उठकर बाहर गई तो पीछे-पीछे गए पिता ने उसे खेत में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। आगबबूला होकर उसने कुल्हाड़ी से बेटी के गर्दन पर वारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर लौटा। गांव वालों ने जब बेटी के शव की सूचना दी तो घटनास्थल पर पहुंचकर रोता बिलखता रहा। पुलिस जांच के बाद कड़ाई से पूछताछ में पिता टूट गया और सच बता दिया।

जसराना के नगला जाट निवासी इंद्रपाल सिंह खेती का काम करता है। उसकी दो बेटियां और एक बेटा है। सबसे छोटी बेटी नेहा बघेल (18) अपनी मां और बहन के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। रात को नेहा उठकर बाहर निकल गई। पिता जग गया और उसे शक हो गया कि बेटी प्रेमी से मिलने गई होगी।