Hindi NewsUP NewsUP final voter list will not be published on March 6th; time for claims and objections in the SIR process will be extend
यूपी में 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आएगी, SIR में दावा और आपत्ति के लिए समय बढ़ेगा

यूपी में 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आएगी, SIR में दावा और आपत्ति के लिए समय बढ़ेगा

संक्षेप:

यूपी में 6 मार्च को नहीं फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आएगी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में दावे-आपत्तियां व नोटिस पर सुनवाई का समय बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार को दावे व आपत्तियां दाखिल करने का अंतिम समय है। वहीं नोटिस पर सुनवाई 27 फरवरी तक होनी है।

Feb 05, 2026 07:12 pm ISTDeep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तान
यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में दावे-आपत्तियां व नोटिस पर सुनवाई का समय बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार को दावे व आपत्तियां दाखिल करने का अंतिम समय है। वहीं नोटिस पर सुनवाई 27 फरवरी तक होनी है। अब चुनाव आयोग को इसे बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। ऐसे में छह मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित नहीं होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि दावे-आपत्तियों व नोटिस पर सुनवाई की अंतिम तारीख बढ़ाई जाएगी। चुनाव आयोग को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द नई तारीखों का एलान किया जाएगा। मतदाता सूची से 2.89 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं। कुल 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। अभी प्रतिदिन ढाई लाख से तीन लाख लोग मतदाता बनने को फॉर्म-6 भर रहे हैं। ऐसे में यह लोग अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो इसका भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां लोग ढंग से कर सकें इसके लिए उन्हें और समय दिया जाएगा। यही नहीं जिन मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका है, उन 1.04 करोड़ लोगों और तार्किक विसंगतियों वाले 2.22 करोड़ लोगों को नोटिस जानी है। अभी सभी लोगों को नोटिस जारी नहीं हो पाई है। यही नहीं सुनवाई के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। ऐसे में अंतिम मतदाता सूची भी अब 6 मार्च की बजाए आगे जारी की जाएगी। मालूम हो कि आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने सबसे पहले रविवार को दावे-आपत्तियों व नोटिस पर सुनवाई का समय बढ़ेगा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। अब सीईओ की ओर से इसे बढ़ाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेज दिया गया है।

नोटिस पाने वाले सिर्फ 13 प्रतिशत मतदाताओं की सुनवाई

यूपी की मतदाता सूची में शामिल ऐसे मतदाता जिनके नाम का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सका है, उन्हें नोटिस भेजा गया है। अभी तक 1.72 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है और अभी तक 23 लाख मतदाताओं की सुनवाई की जा सकी है। यानी नोटिस पाने वालों में 13 प्रतिशत मतदाताओं की ही सुनवाई हो सकी है। जिन्हें नोटिस जारी होगी उनमें 3.26 करोड़ लोग हैं। जिसमें पुरानी सूची से मिलान न हो पाने वाले और तार्किक विसंगति वाले वोटर हैं। ऐसे में अभी 1.53 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी होना बाकी है। यही कारण है कि मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों व सुनवाई का समय बढ़ेगा।

एईआरओ की संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी

नोटिस पाने वाले मतदाताओं को सुनवाई के लिए दूर न जाना पड़े इसके लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) की संख्या और बढ़ाई जाएगी। ऐसे जिले जहां पर नोटिस पर सुनवाई धीमी गति से चल रही है, वहां इनकी संख्या जरूरत के अनुसार बढ़ेगी। पहले करीब छह हजार एईआरओ तैनात किए गए थे अब और इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। जिससे मतदाताओं को दूर-दराज सुनवाई के लिए न बुलाया जाए और फटाफट सुनवाई हो सके। यही नहीं नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को सुनवाई के लिए भेजने की सुविधा दी जा चुकी है।

Up News UP News Today Uttar Pradesh Voter List Special Intensive Revision
