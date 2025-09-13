सफर में राहत! त्योहारों के लिए रेलवे ने चलाईं पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और शेड्यूल

त्योहारी सीजन में यात्रियों को आने जाने में सहूलियत के लिए रेलवे ने पांच जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। गोविंदपुरी होकर चलने वाली ट्रेनों में सीटें मिल जाएंगी।

त्योहारी सीजन में यात्रियों को आने जाने में सहूलियत के लिए रेलवे ने पांच जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। गोविंदपुरी होकर चलने वाली ट्रेनों में सीटें मिल जाएंगी।

उत्तर-मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन नंबर- 01017 लोकमान्य तिलक-दानापुर विशेष ट्रेन 27 सितंबर से एक दिसंबर तक सप्ताह में दो दिन सोमवार व शनिवार को चलेगी। यह लोकमान्य तिलक टर्मिनल से दोपहर 12:15 बजे रवाना होगी और विभिन्न स्टेशन होते हुए अगले दिन सुबह 11 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद 11:05 बजे रवाना होगी और रात 10:45 बजे दानापुर पहुंचेगी।

इसकी रिवर्स 01018 बुधवार व सोमवार को 29 सितंबर से तीन दिसंबर तक चलेगी। यह दानापुर से रात 12:30 बजे रवाना होगी और विभिन्न स्टेशन होते हुए सुबह 11:30 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। यहां से पांच मिनट बाद 11:35 बजे चलेगी और विभिन्न स्टेशन होते हुए अगले दिन दोपहर 12:00 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी।

इसी तरह, 01123 लोकमान्य तिलक-मऊ 26 सितंबर से 30 नवंबर तक हर शुक्रवार व रविवार को चलेगी। यह लोकमान्य तिलक से दोपहर 12:15 बजे रवाना होकर विभिन्न स्टेशन होते हुए अगले दिन दोपहर 1:50 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। पांच मिनट बाद यहां से रवाना होकर उसके अगले दिन सुबह 5:35 बजे मऊ पहुंचेगी।