यूपी की लेडी दारोगा का कारनामा; यूट्यूब-इंस्टा पर अश्लील वीडियो बनाए, रकम भी वसूली, अब सस्पेंड

मेरठ में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद महिला दरोगा अनु को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। आरोप है कि वह ‘एनी’ नाम से यूट्यूब-इंस्टाग्राम अकाउंट चलाकर अश्लील वीडियो और वीडियो कॉल करती थी। मामले की जांच सीओ सौम्या सिंह को सौंपी गई है और साइबर सेल वीडियो की सत्यता जांच रही है।

मेरठ में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद महिला दरोगा अनु को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि महिला दरोगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ‘एनी’ नाम से अकाउंट चलाकर अश्लील वीडियो और वीडियो कॉल से जुड़ी सामग्री पोस्ट कर रही थी। वीडियो में कथित तौर पर एक क्यूआर कोड भी लगाया जाता था, जिसके जरिए लोग रकम ट्रांसफर करते थे। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने गोपनीय जांच कराई। जानकारी के अनुसार, महिला दरोगा अनु फिलहाल पुलिस कार्यालय में तैनात थी। उसके नाम से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए।

मेरठ की लेडी दारोगा का कारनामा इन वीडियो को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। वायरल पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण को भी टैग किया गया। इसके बाद मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया। मामले ने तूल पकड़ा तो मेरठ पुलिस के अधिकारियों ने गोपनीय स्तर पर जांच शुरू कराई। प्रारंभिक जांच में महिला दरोगा की भूमिका सामने आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। एसएसपी ने महिला दरोगा अनु को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रकरण की विस्तृत जांच सीओ सौम्या सिंह को सौंपी गई है।

वायरल वीडियो की सत्यता की जांच जारी पुलिस ने वायरल वीडियो की सत्यता और उसकी वास्तविकता की जांच के लिए साइबर सेल को भी लगाया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वायरल सामग्री वास्तविक है या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट और वीडियो से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।