यूपी में खेत में गिरा 30 किलो भारी बर्फ का गोला, बिना बारिश या ओले के कहां से आया
फतेहपुर में खेत में 30 किलो भारी वजन का बर्फ का गोला गिरने के बाद हड़कंप मच गया। बिना बारिश या ओले के बर्फ का गोला कहां से आया इस बात की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने बर्फ के गोले के नमूने लेकर जांच शुरू की।
औंग, संवाददाता। यूपी के फतेहपुर में बनियनखेड़ा गांव में मंगलवार दोपहर एक किसान के खेत में गिरा बर्फ का गोला पूरे इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है। मंगलवार देर शाम तक भीड़ जुटी रही। बुधवार को पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल शुरू की। बनियनखेड़ा गांव निवासी रामआसरे राजपूत ने बताया कि मंगलवार दोपहर उनका बड़ा बेटा बालकुमार खेत में काम कर रहा था। तभी उसे किसी भारी चीज के धम्म से गिरने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर खेत में करीब 30 किलो वजनी बर्फ का गोला पड़ा मिला, जिसके कुछ टुकड़े आसपास बिखरे थे।
सूचना पर गोधरौली, औंग, होलापुर, गंगचौली, मछिलेगांव, नानामऊ, रसूलपुर पधारा, साईं, शिवराजपुर और रावतपुर समेत कई गांवों के ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों के मुताबिक, गोला गिरने से करीब दो फीट गहरा गड्ढा हो गया था। हालांकि, कुछ ही घंटों में गोला पिघल गया। बुधवार को थाना प्रभारी दिनेश शुक्ला फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच के लिए मिट्टी के नमूने एकत्र किए। बिंदकी के एसडीएम निशांत तिवारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। फॉरेंसिक जांच चल रही है। गोला बर्फ का था या कुछ और, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा।
बताया जा रहा है कि बर्फ का विशाल गोला तेज आवाज के साथ एक किसान के खेत में आ गिरा। घटना के बाद इलाके में कौतूहल मच गया। बिना बारिश या ओले के दोपहर करीब दो बजे अचानक तेज आवाज के साथ बर्फ का बड़ा गोला गिरा। आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे। खेत में इतना बड़ा बर्फ का गोला देखकर ग्रामीणों की आंखें खुली की खुली रह गईं। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं बच्चों ने बर्फ के टुकड़े करके उसका आनंद भी लिया।
ग्रामीणों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के समय आसमान पूरी तरह साफ था और बारिश या ओलावृष्टि जैसी कोई स्थिति नहीं थी। ऐसे में अचानक इतना बड़ा बर्फ का गोला कहां से आया और आसमान से कैसे गिरा, यह सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल घटना को लेकर पूरे गांव में हैरानी का माहौल है। ग्रामीण इस रहस्यमयी घटना की वजह जानने को उत्सुक हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें