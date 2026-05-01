पहचान छिपाकर फरार रेप आरोपी पर एक लाख का इनाम, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस
यूपी के फतेहपुर में मंगेतर के सामने युवती से दुष्कर्म के मुख्य आरोपित बबलू सिंगरौर को पकड़ने में नाकाम पुलिस ने इनाम की राशि 50 हजार से बढ़ाकर अब एक लाख कर दी है। गुरुवार को एडीजी प्रयागराज जोन ने उसको जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।
यूपी के फतेहपुर में मंगेतर के सामने युवती से दुष्कर्म के मुख्य आरोपित बबलू सिंगरौर को पकड़ने में नाकाम पुलिस ने इनाम की राशि 50 हजार से बढ़ाकर अब एक लाख कर दी है। गुरुवार को एडीजी प्रयागराज जोन ने उसको जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस उसपर गैंगस्टर लगाने के साथ ही संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। इधर देर शाम करीब एक करोड़ की कीमत वाली सरकारी जमीन पर उसके अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया।
एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपित की लोकेशन देश के विभिन्न राज्यों के रेलवे प्लेटफॉर्मों पर ट्रेस की गई है। इसके आधार पर अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वय कर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुल सात टीमें छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपित लगातार अपनी पहचान छिपाकर भाग रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बबलू के खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा आरोपियों पर मुकदमा
मंगेतर के सामने युवती के साथ हुए दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस प्रशासन अब मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ‘फास्ट ट्रैक’ रणनीति पर काम कर रहा है। प्रशासन का पूरा ध्यान अब पीड़िता की गोपनीयता बनाए रखने और उसे मेडिकल एवं लीगल सहायता प्रदान करने और दोषियों को न्यायालय के जरिए कठोर दंड दिलाने पर केंद्रित है।
पिछले दिनों मचे सियासी घमासान और नेताओं के गांव जाने की होड़ के बीच एसपी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़िता की गोपनीयता और कानून व्यवस्था की दृष्टि से किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को पीड़िता से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसपी ने कहा कि पीड़िता की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है और प्रशासन इसे लेकर बेहद गंभीर है। इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। सपाइयों और कांग्रेसियों के पीड़िता के गांव पहुंचने की गलती अब पुलिस प्रशासन किसी कीमत पर दोहराना नहीं चाहता है। बुधवार को भाजपा प्रतिनिधि मंडल को नगर में ही रोक लिया गया था। पुलिस का साफ कहना है कि यदि किसी पार्टी, संगठन या व्यक्ति को विधिक प्रक्रिया या कार्रवाई को लेकर कोई समस्या है तो वह सीधे अफसरों से मिलकर अपना पक्ष रख सकता है लेकिन पीड़िता और उसके परिवार के पास पहुंचने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।
होगा फास्ट ट्रैक ट्रायल और मिलेगा मुआवजा
प्रशासन पीड़िता को सरकारी मुआवजा योजना का लाभ दिलाने के लिए तेजी से कागजी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। साथ ही अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय स्थापित किया गया है ताकि चार्जशीट दाखिल होते ही मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। पुलिस का लक्ष्य है कि साक्ष्यों को इतनी मजबूती से पेश किया जाए कि आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित हो सके। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि हमारा उद्देश्य पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाना है।
पूरी हो गई विपक्षी दलों की मुराद
पुलिस अधीक्षक द्वारा दुष्कर्म आरोपितों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल, पीड़िता को मुआवजे और अन्य राहत उपाय की घोषणा होते ही विपक्षी दलों की मुराद पूरी हो गई। कांग्रेस और सपा समेत अन्य संगठनों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल समेत अन्य मांगें सामने रखी थीं।
गैंगस्टर एक्ट संग संपत्ति कुर्क करने की तैयारी
प्रशासन अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आरोपितों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रहा है। एसपी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है। इसके तहत अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों का चिन्हांकन शुरू हो गया है। बहुत जल्द गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन संपत्तियों को कुर्क (जब्त) करने की विधिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पुलिस अब यह पता कर रही है कि आरोपितों द्वारा कौन कौन सी संपत्तियां अर्जित की गई हैं। इनका चिन्हांकन होते ही इसे जब्त किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें