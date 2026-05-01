पहचान छिपाकर फरार रेप आरोपी पर एक लाख का इनाम, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस

यूपी के फतेहपुर में मंगेतर के सामने युवती से दुष्कर्म के मुख्य आरोपित बबलू सिंगरौर को पकड़ने में नाकाम पुलिस ने इनाम की राशि 50 हजार से बढ़ाकर अब एक लाख कर दी है। गुरुवार को एडीजी प्रयागराज जोन ने उसको जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।

यूपी के फतेहपुर में मंगेतर के सामने युवती से दुष्कर्म के मुख्य आरोपित बबलू सिंगरौर को पकड़ने में नाकाम पुलिस ने इनाम की राशि 50 हजार से बढ़ाकर अब एक लाख कर दी है। गुरुवार को एडीजी प्रयागराज जोन ने उसको जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस उसपर गैंगस्टर लगाने के साथ ही संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। इधर देर शाम करीब एक करोड़ की कीमत वाली सरकारी जमीन पर उसके अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया।

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपित की लोकेशन देश के विभिन्न राज्यों के रेलवे प्लेटफॉर्मों पर ट्रेस की गई है। इसके आधार पर अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वय कर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुल सात टीमें छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपित लगातार अपनी पहचान छिपाकर भाग रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बबलू के खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा आरोपियों पर मुकदमा मंगेतर के सामने युवती के साथ हुए दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस प्रशासन अब मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ‘फास्ट ट्रैक’ रणनीति पर काम कर रहा है। प्रशासन का पूरा ध्यान अब पीड़िता की गोपनीयता बनाए रखने और उसे मेडिकल एवं लीगल सहायता प्रदान करने और दोषियों को न्यायालय के जरिए कठोर दंड दिलाने पर केंद्रित है।

पिछले दिनों मचे सियासी घमासान और नेताओं के गांव जाने की होड़ के बीच एसपी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़िता की गोपनीयता और कानून व्यवस्था की दृष्टि से किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को पीड़िता से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसपी ने कहा कि पीड़िता की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है और प्रशासन इसे लेकर बेहद गंभीर है। इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। सपाइयों और कांग्रेसियों के पीड़िता के गांव पहुंचने की गलती अब पुलिस प्रशासन किसी कीमत पर दोहराना नहीं चाहता है। बुधवार को भाजपा प्रतिनिधि मंडल को नगर में ही रोक लिया गया था। पुलिस का साफ कहना है कि यदि किसी पार्टी, संगठन या व्यक्ति को विधिक प्रक्रिया या कार्रवाई को लेकर कोई समस्या है तो वह सीधे अफसरों से मिलकर अपना पक्ष रख सकता है लेकिन पीड़िता और उसके परिवार के पास पहुंचने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।

होगा फास्ट ट्रैक ट्रायल और मिलेगा मुआवजा प्रशासन पीड़िता को सरकारी मुआवजा योजना का लाभ दिलाने के लिए तेजी से कागजी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। साथ ही अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय स्थापित किया गया है ताकि चार्जशीट दाखिल होते ही मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। पुलिस का लक्ष्य है कि साक्ष्यों को इतनी मजबूती से पेश किया जाए कि आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित हो सके। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि हमारा उद्देश्य पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाना है।

पूरी हो गई विपक्षी दलों की मुराद पुलिस अधीक्षक द्वारा दुष्कर्म आरोपितों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल, पीड़िता को मुआवजे और अन्य राहत उपाय की घोषणा होते ही विपक्षी दलों की मुराद पूरी हो गई। कांग्रेस और सपा समेत अन्य संगठनों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल समेत अन्य मांगें सामने रखी थीं।