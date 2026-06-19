यूपी के पट्टीशाह कांड में 33 आरोपी दोषी करार, हत्या मामले में आज आएगा फैसला
यूपी के पट्टीशाह कांड में कोर्ट ने 33 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से 19 को मारपीट और बलवा मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं, हत्या मामले में कोर्ट का फैसला आज आएगा। आरोपियों में दोनों पक्षों के लोग शामिल हैं।
यूपी के फतेहपुर में हुए पट्टीशाह कांड में कोर्ट ने 33 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित किया। इस मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुना दिया गया है। वहीं, हत्याकांड मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 19 आरोपियों को मारपीट और बलवा केस में दोषी करार करते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई है। मामले में दोनों पक्षों के आरोपी शामिल हैं।
17 साल पहले पट्टीशाह में एक जुलूस में हुए खूनी संघर्ष मामले में जिला जज सुधीर कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों के 33 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने मारपीट, बलवा के केस में दोषी सगे भाइयों समेत 19 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और 19-19 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जबकि हत्या, जानलेवा हमला और बलवा के केस में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। पट्टीशाह गांव में मजहर हैदर उर्फ मज्जू मियां और शरीफ सेठ के बीच चुनावी रंजिश थी। सात दिसंबर 2008 को हजरत मुस्लिम की शहादत का जुलूस निकल रहा था। दोनों पक्षों में मारपीट व फायरिंग में गोली लगने से रियाज अतहर और शमशाद की मौत हो गई थी, जबकि मजहर हैदर घायल हो गए थे।
17 साल से अदावत,कैम्पस में देख लेने की धमकी
पट्टीशाह में 17 साल पहले हुए खूनी संघर्ष को लेकर दोनों पक्षों में अदावत अभी भी कम नहीं हुई। गुरुवार को सुनवाई के दौरान दो पक्ष के परिजनों व समर्थकों में अदावत का असर साफ दिखा। सुनवाई बाद अभियुक्तों को लेकर जाते समय एक दूसरे लोग घूर रहे थे। कोई मुल्जिमों को देख मूझ में ताव दे रहा था, तो कई फब्तियां संग देख लेने की धमकी देता दिखा। हालात यह थे कि कहीं दोनों पक्ष भिड़ न जाएं। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के साथ स्थित तनाव के बावजूद नियंत्रण में था।
बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई को लेकर सुबह से दोनों पक्षों की ओर भारी भीड़ दीवानी कैम्पस में मौजूद रही है। उधर, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. इधर दोनों पक्षों के समर्थकों व रिश्तेदारों की भीड़ लग रही है। जिला जज के अदालत के पास गैलरी लोगों से भरी हुई थी। वहीं दूसरे पक्ष से जुड़े लोग कोर्ट से सामने मैदान में मौजूद थे। फैसले की जानकारी होते ही दोनों पक्षों में गर्मी तेज होने लगी, नतीजन कोई रौब गांठते हुए उकसाने वाली हरकत करने लगा तो घटना को लेकर चर्चा में व्यस्त थे। हालात अभियुक्तों को कस्टडी में लेकर बंदीगृह जाते समय तनावपूर्ण हो गए, यहां लोग खुलेआम देख लेने की धमकी देते नजर आए।
मारपीट-बलवा में इन्हें सुनाई गई सजा
साहिल पुत्र अतहर हुसैन, खतीफ पुत्र मोहम्मद शरीफ, रुकनुउद्दीन पुत्र जमालउद्दीन, जावेद पुत्र मोहम्द इदरीस, मुनव्वर अली व असगर अली पुत्रगण रौनक अली, मंसूर अली पुत्र मकसूद अली, गुड्डू सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, सलमान व सिकंदर पुत्रगण उर्फ मजहर हैदर, मोबीन पुत्र हातिम हुसैन, मसरूर पुत्र हकिम हुसैन, फरहान अहमद पुत्र हुसैन इमाम, इन्दाज पुत्र अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हई पुत्र अब्दुल समद, मो.कासिम पुत्र मो.आमिर, मोतीउद्दीन पुत्र मसीमुद्दीन, शिवसिंहपुत्र सुमेर सिंह, मो.अली पुत्र मैकन अली।
इनकी हुई मौत..
मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां, शरीफ पुत्र रसीद, अमीन पुत्र हलीम हुसैन, सगीर पुत्र जहूर अहमद,कमल सिंह पुत्र जगदेव सिंह और नसीम पुत्र हलीम।
बदला लेने को बहा खून
मज्जूमियां व शरीफ सेठ की दुश्मनी खूनी संषर्ष का रूप ले लिया। दिसंबर 2008 में हुए मारपीट गोली बारी में मज्जू मियां के बेटे समेत दो लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी में खुद मज्जू मियां घायल हो गए थे। ठीक एक साल बाद वर्ष 2009 में हुई गोलीबारी में नफीस की हत्या हो गई थी। मामले में 18 लोगों को नामजद किया गया। 20 फरवरी 206 को उक्त मामले में अदालत ने शाहिद रजा, सिकंदर, सलमान, सीमाब, मोबीन. ग्ययूर, मशरूर, फरहान अब्बास असगर अली समेत 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुना चुका है।
हत्या, हत्या के प्रयास में फैसला सुरक्षित
शरीफ,रईस व सफीक पुत्रगण लतीफ, संजय शुक्ला पुत्र अमृतलाल, वाजिद अली व सागिर अली पुत्रगण तेज अली, मुर्रा उर्फ मोइन पुत्र सलाम, रईश पुत्र मो.अली, सगीर पुत्र पीर बक्स, निहालउद्दीन पुत्र वहीद, इसराइल पुत्र अब्दुल रहमान, मुन्नू सिंह उर्फ सुरेश सिंह, अशोक पुत्र शिव बालक।
इन लोगाें की हुई मौत..
सलाम पुत्र रसूल बक्स, बच्छन पुत्र कमरुद्दीन।
जमीन पर कब्जे से बढ़ी अदावत
ग्राम प्रधान व बसपा नेता मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां और शरीफ सेठ कभी एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। बताते हैं कि मज्जू मियां ब्लाक प्रमुख के चुनाव में हाथ अजामाना चााहते थे। उनके दोस्त शरीफ सेठ ने पूरी मदद की थी। मुंबई में बेकरी का काम करने वाले शरीफ सेठ व मज्जू मियां की दोस्ती इलाके में मिसाल थी। लेकिन इस बीच ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों में रार हो गई।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें