पड़ोसी ने युवक को भाला घोंपकर उतारा मौत के घाट, झगड़े के बीच कई वारकर हत्या

यूपी के फतेहपुर में दो युवकों के बीच झगड़ा हुआ जो फिर मारपीट में बदल गया। इसी बीच नशे की हालत में एक की दूसरे ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बिजौली गांव में गुरुवार रात शराब के नशे में एक युवक ने भाला से वारकर पड़ोसी की हत्या कर दी। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान की सूचना पर मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

आसपास के लोगों ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक कबाड़ खरीदने का काम करता था और दोनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता था। गांव निवासी हरिश्चंद्र और 30 वर्षीय मूलचंद्र उर्फ बंटू आपस में पड़ोसी थे। मूलचंद्र कबाड़ खरीदने का काम करता था। गुरुवार देर शाम वह काम से घर लौटा तो हरिश्चंद्र शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहा था। मूलचंद्र ने विरोध किया तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। गुस्से में आकर हरिश्चंद्र घर से भाला उठा लाया और मूलचंद्र पर ताबड़तोड़ कई वारकर दिए।