UP Fatehpur Man murdered Friend with spear after drinking alcohol between dispute पड़ोसी ने युवक को भाला घोंपकर उतारा मौत के घाट, झगड़े के बीच कई वारकर हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Fatehpur Man murdered Friend with spear after drinking alcohol between dispute

पड़ोसी ने युवक को भाला घोंपकर उतारा मौत के घाट, झगड़े के बीच कई वारकर हत्या

यूपी के फतेहपुर में दो युवकों के बीच झगड़ा हुआ जो फिर मारपीट में बदल गया। इसी बीच नशे की हालत में एक की दूसरे ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बिजौली गांव में गुरुवार रात शराब के नशे में एक युवक ने भाला से वारकर पड़ोसी की हत्या कर दी।

Srishti Kunj संवाददाता, फतेहपुरSat, 11 Oct 2025 06:07 AM
share Share
Follow Us on
पड़ोसी ने युवक को भाला घोंपकर उतारा मौत के घाट, झगड़े के बीच कई वारकर हत्या

यूपी के फतेहपुर में दो युवकों के बीच झगड़ा हुआ जो फिर मारपीट में बदल गया। इसी बीच नशे की हालत में एक की दूसरे ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बिजौली गांव में गुरुवार रात शराब के नशे में एक युवक ने भाला से वारकर पड़ोसी की हत्या कर दी। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान की सूचना पर मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

आसपास के लोगों ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक कबाड़ खरीदने का काम करता था और दोनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता था। गांव निवासी हरिश्चंद्र और 30 वर्षीय मूलचंद्र उर्फ बंटू आपस में पड़ोसी थे। मूलचंद्र कबाड़ खरीदने का काम करता था। गुरुवार देर शाम वह काम से घर लौटा तो हरिश्चंद्र शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहा था। मूलचंद्र ने विरोध किया तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। गुस्से में आकर हरिश्चंद्र घर से भाला उठा लाया और मूलचंद्र पर ताबड़तोड़ कई वारकर दिए।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले धमाके की थी साजिश, ATS के हत्थे चढ़े रजा से पूछताछ में खुलासा

मूलचंद्र गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। चीख पुकार मचने पर परिजन और गांववाले जुट गए। अस्पताल ले जाने की तैयारी चल ही रही थी तब तक उसकी मौत हो गई। इस संबंध में एएसपी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मूलचंद्र के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर हरिश्चंद्र की तलाश के लिए पुलिस की टीमें बनाई गईं हैं। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। नशे में वारदात होने की बात सामने आ रही है।

Up News UP Top News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |