पड़ोसी के घर खाना खाकर आया तो पत्नी ने टोका, पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या

संक्षेप: फतेहपुर में पड़ोसी घर खाने पर पत्नी ने टोका तो पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। पत्नी अपने पति के लिए खाना लेकर नलकूप पहुंची थी। वहीं दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तीन दिनों से विवाद चल रहा था। पड़ोसियों से उलाहना भी दी थी।

यूपी में फतेहपुर के सांवापर गांव में बुधवार दोपहर बाद करीब तीन बजे पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी। पत्नी पति के लिए खाना लेकर नलकूप पहुंची तो उसने पड़ोसी के घर खाना खा लेने की बात कही। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। नलकूप में रखी कुल्हाड़ी से उसने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं।

मामले में गांव निवासी अनीता ने बताया कि उसकी मां 60 वर्षीय लल्ली देवी पिता रामनारायण पाल को खाना देने नलकूप पर गई थी। पिता ने पड़ोसी के घर पहले ही खाना खा लेने की बात बताई और खाना खाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पति-पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। पिता ने नलकूप की कोठरी में रखी कुल्हाड़ी से मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गला कट जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।