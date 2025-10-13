शक में पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद को गोली से उड़ाया, रिश्तेदार के रुकने पर भड़का

फतेहपुर में चरित्र पर शंका के चलते रविवार तड़के पति ने पत्नी की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद की भी कनपटी पर गोली मारकर जान दे दी। साथ में सो रही बेटी के रोने की आवाज सुनकर परिजन अंदर पहुंचे।

यूपी के फतेहपुर में चरित्र पर शंका के चलते रविवार तड़के पति ने पत्नी की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद की भी कनपटी पर गोली मारकर जान दे दी। साथ में सो रही बेटी के रोने की आवाज सुनकर परिजन अंदर पहुंचे तो दोनों के खून से लथपथ शव बेड पर पड़े थे। पास में तमंचा भी पड़ा था। यह सनसनीखेज वारदात गाजीपुर थाना क्षेत्र के लमेहटा गांव में हुई।

लमेहटा निवासी 30 वर्षीय मुकेश कुमार निषाद ने हमीरपुर की 27 वर्षीय गुड़िया से छह साल पहले प्रेम विवाह किया था। शनिवार रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सोने चले गए। मुकेश पत्नी व दो बेटियां के साथ अंदर कमरे में सो रहा था। लखन ने बताया कि भोर करीब तीन बजे कमरे से आठ माह की बच्ची जियांशी के रोने की आवाज तो वह लोग अंदर पहुंचे। दोनों के शव पड़े थे। सूचना पर पहुंचे एसपी अनूप सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पत्नी पर था शक, रिश्तेदार के रुकने पर भड़का लमेहटा गांव में रविवार का भोर पहर कुछ अलग था। मां बाप की चीखें व मासूम बेटियों की बेबसी से मानों आंखों पर समंदर उतर आया हो, सन्नाटा चुभ रहा था। वही घर जहां शाम तक बच्चों की हंसी गूंजती थी, सुबह दो लाशों और तीन मासूमों की सिसकियों से भर गया था। पत्नी पर शक और फिर रिश्तेदार युवक के घर पर रात में रुकने से मानो उस पर खून सवार हो गया हो और फिर देर रात वारदात को अंजाम दे डाला।

लमेहटा का मुकेश कुमार निषाद, उम्र 30 साल। पेशे से रंगाई-पुताई मिस्त्री। दिल्ली में काम करता था, पर पिछले महीने परिवार सहित गांव लौट आया था। पत्नी गुड़िया देवी, उम्र 27 साल, तीन बेटियां पांच वर्षीय दिव्यांशी, तीन वर्षीय प्रियांशी और आठ माह की जियांशी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर रिश्ते में शक की दरार गहरी होती जा रही थी। 2019 में दोनों ने प्रेम विवाह किया था।

शादी के पहले ही एक-दूसरे को चाहते थे, मगर शादी के बाद धीरे-धीरे रिश्तों में दूरियां बनने लगी थीं। ग्रामीणों में चर्चा है कि मुकेश पत्नी पर किसी और से बात करने का शक चलता था। इसी के चलते इसी बरस रक्षाबंधन के दिन पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। जिसके बाद गुड़िया हमीरपुर अपने मायके चली गई थी। फिर थाने में समझौता हुआ। इसके बाद वह पत्नी और अपनी बच्चियों को लेकर दिल्ली चला गया था और वहीं रहने लगा था।

वहीं रंगाई पुताई का करता था। दो चार दिन सब ठीक रहा लेकिन भरोसा वहां भी नहीं लौटा। मुकेश को हमेशा यही लगता कि कोई उसकी पत्नी के करीब है। चर्चा है कि गांव का एक युवक और रिश्तेदार युवक अलग-अलग समय पर मुकेश के पास दिल्ली गए थे। जिस पर वहां झगड़ा हुआ था। इसके बाद मुकेश सितंबर महीने में परिवार सहित दिल्ली से गांव लौट आया था।

सूचना पर भाई दिल्ली से लौट रहे मुकेश अपने चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था। बड़ा भाई मुखलाल गांव में ही दूसरे मकान में परिवार सहित रहता है। दोनों छोटे भाई राकेश कुमार, नरेश कुमार दिल्ली में रहते हैं। तीन बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। घटना की जानकारी पर दिल्ली में रह रहे दोनों भाई बेहाल हो गए हैं। दोनों गांव लौट रहे हैं।

किसी ने नहीं सुनी गोलियों की आवाज जिस कमरे में गोलियां चली वहां से मात्र 20 फिट की दूरी पर मुकेश के माता पिता और वहीं बगल में कोर्राकनक वाला रिश्तेदारयुवक चारपाई पर लेटा था। लेकिन गोली चलने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। पिता का कहना है कि कमरे में कूलर चल रहा था। जिस कारण आवाज नहीं सुनाई दी। बिस्तर पर रखी एक तकिया खून से सनी है और फटी भी है। आशंका जताई जा रही कि मुकेश ने पत्नी को गोली तकिया लगाकर मारी है।

जिस स्थित में मिली दोनों की लाशें, उठ रहे सवाल कमरे में जो बेड पड़ा हुआ है उसमें सीधा पत्नी गुड़िया लेटी हुई है। उसके गर्दन से लेकर पूरा चेहरा खून से लथपथ है, उसी के बगल में तमंचा पड़ा हुआ है। मुकेश पत्नी के पैरों की तरफ है, वह घुटनों के बल है और उसका मुंह बिस्तर की तरफ है। उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं है। ऐसी स्थित में शव पड़े होने से कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। रिश्तेदार का घर पर रुकना, उसी दिन इलाज कराने जाना, पति का इस हालत पर बिस्तर पर शव, और पुलिस को घटना की सूचना बांदा के एक रिश्तेदार युवक ने दी है। ग्रामीण दोनों की हत्या की भी आंशका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या के बाद आत्महत्या वाली बात ही सामने आई है।

पत्नी इलाज कराने बहुआ ले गई शनिवार को पत्नी मुकेश को लेकर बहुआ कस्बे गई थी। बताया जा रहा है कि मुकेश को बहुआ कस्बे के एक डाक्टर के पास दिखाया था। वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में ललौली थाना के कोर्राकनक निवासी दूर के रिश्ते में लगने वाला भांजा मिल गया। उसने बाइक से घर तक छोड़ने की बात कही। दोनों पति पत्नी रिश्तेदार युवक की बाइक में बैठकर घर पहुंचे। इसके बाद रिश्तेदार भी रात भर रुक गया था। चर्चा है कि रिश्तेदार के रात रुकने पर ही मुकेश आग बबूला हुआ होगा।